Berlín. Un lobo mordió a una mujer en una zona comercial de Hamburgo antes de que las autoridades lo sacaran de un lago en la segunda ciudad más grande de Alemania, en lo que se cree que es el primer ataque de este tipo desde que los lobos regresaron al país en 1998, informaron las autoridades.

El servicio de bomberos indicó que la mujer fue trasladada a un hospital de Hamburgo tras el inusual encuentro el lunes por la noche, informó la agencia de noticias alemana dpa. No había información inmediata sobre su estado el martes, y la policía no detalló en qué parte del cuerpo recibió el mordisco. Tampoco estaba claro qué provocó el ataque.

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El ataque ocurrió en una zona comercial cerca de la estación de Altona, al oeste del centro de la ciudad. La policía señaló que, ya tarde el lunes por la noche, los agentes sacaron al lobo del lago Binnenalster, en el centro de Hamburgo, tras recibir llamadas que alertaban de avistamientos del animal allí y en otros lugares. Medios locales informaron que fue llevado a un recinto en las afueras de la ciudad.

Las autoridades creen que es probable que el lobo implicado fuera el mismo que fue visto en Blankenese, un suburbio periférico de la ciudad, durante el fin de semana. Expertos consideran que ese animal es un lobo joven que busca un territorio propio y que se adentró accidentalmente en la ciudad. El gobierno regional de Hamburgo señaló que los lobos por lo general evitan el contacto con las personas y los perros, y que el inusual entorno urbano sería muy estresante.

La Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania indicó que era la primera vez que se sabía de un ataque de un lobo salvaje a una persona desde que los animales reaparecieron en el país tras 150 años de ausencia, hace casi 30 años, informó dpa.

Sin embargo, los ataques de lobos al ganado en Europa han sido una preocupación creciente para los agricultores desde hace años. El año pasado, el Parlamento Europeo votó a favor de cambiar el estatus de los lobos de “estrictamente protegidos” a “protegidos”.

El parlamento alemán dio la aprobación final la semana pasada a una legislación que facilita disparar a lobos que maten o hieran al ganado.