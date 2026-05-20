ROMA. Un calendario con primeros planos de hombres jóvenes y apuestos vestidos de sacerdotes ha sido un recuerdo clásico de Roma durante las últimas dos décadas, pero pocos, al parecer, son realmente clérigos.

Giovanni Galizia ha sido la imagen de portada del llamado calendario del sacerdote sexy en muchas de las últimas 23 ediciones. En la misma foto, utilizada año tras año, Galizia luce un alzacuellos y esboza una sonrisa enigmática digna de la Mona Lisa contra el muro de granito de una iglesia en su Palermo natal.

“Era la sonrisa de un niño avergonzado, porque vi a todos mis amigos riéndose a carcajadas porque iba vestido como un sacerdote”, declaró Galizia a The Associated Press durante una entrevista el miércoles en el salón de su casa en Verona.

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Para Galizia, la sesión de fotos fue una broma que no tuvo mayor trascendencia, hasta que un artículo publicado esta semana en el diario romano La Repubblica reveló que el “calendario de sacerdotes sexys” podría llamarse con más precisión “el calendario de sacerdotes falsos”, lo que atrajo la atención nacional.

El calendario no está afiliado al Vaticano, que declinó hacer comentarios.

Un popular souvenir con 12 retratos en blanco y negro.

Galizia, ahora auxiliar de vuelo de 39 años en una aerolínea española, tenía solo 17 años cuando unos amigos en común lo pusieron en contacto con el fotógrafo Piero Pazzi, quien también ha creado un calendario con gondoleros venecianos y ha fundado museos en Budapest y Montenegro sobre la historia de los gatos.

Oficialmente llamado Calendario Romano, cada edición presenta 12 retratos en blanco y negro de hombres, en su mayoría con vestimenta clerical, muchos de los cuales se reutilizan año tras año. Galizia solo conocía a uno de los otros retratados, un francés que tampoco era sacerdote.

Pazzi declaró a la AP que al menos un tercio de las personas retratadas en el calendario de 2027, ya publicado, son sacerdotes, pero no ofreció más detalles.

Galizia afirmó que nunca lo han detenido en la calle, aunque sus primos le regalaron el calendario a su abuela, “y se rieron a carcajadas”.

El calendario fue concebido como una obra de arte, no como un engaño

Galizia considera que las fotografías de sacerdotes forman parte de una tradición artística, y señala que nadie que vea una serie de televisión sobre sacerdotes cree que sean interpretados por clérigos.

“Por supuesto, juega un poco con la dinámica entre lo sagrado y lo profano, porque es evidente que ver un mundo tan distante y, en cierto modo, tan elevado como el eclesiástico, con un joven de aspecto tan inocente, crea una especie de disonancia”, explicó.

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Sin embargo, también dijo que no entiende por qué los primeros planos en blanco y negro se han interpretado como sensuales. Pazzi también afirmó que ese no era el objetivo.

“Existe la tendencia a confundir la belleza con la sensualidad, porque hoy en día, especialmente en el mundo actual, tan sexualizado, la belleza se expresa únicamente a través de la sensualidad”, dijo Galizia.

“Dicho esto, agradezco la observación y la tomo como un cumplido, porque lograr ser sexy con un alzacuellos no es tarea fácil”.

Cuenta con la aprobación de al menos un sacerdote

Pazzi no revela cuántos calendarios romanos se han vendido, pero estima que varios miles al año. Si bien Pazzi afirma recibir regalías, Galizia, quien firmó un formulario de autorización al tomarse la fotografía, asegura que nunca le ha exigido ningún pago.

El calendario se vende por unos 8 euros ($9.30) en las tiendas que rodean el Vaticano y abarrotan el centro histórico de Roma. Un dependiente, Hassam Mohammad, comentó que vende unos cuantos al día.

Pazzi incluye una página de información sobre el Vaticano en el calendario, pero su producción es independiente y no tiene relación con la Santa Sede.

Un sacerdote surcoreano que paseaba cerca del Vaticano esta semana comentó que el calendario es muy conocido en su país, especialmente entre los jóvenes, quienes lo ven con humor.

“A menudo piensan que los sacerdotes son rígidos y distantes”, dijo el sacerdote, quien se identificó informalmente como el Padre Domenico. “Pero al ver este calendario, los perciben como más cercanos y divertidos. Creo que en Corea este calendario es muy famoso, y no hay problema con ello”.