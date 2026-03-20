Los dirigentes de los Testigos de Jehová están modificando su prohibición de recibir transfusiones de sangre por motivos religiosos, permitiendo ahora a los miembros decidir si permiten que se les extraiga y almacene su propia sangre con antelación para casos como una intervención quirúrgica programada con riesgo de pérdida significativa de sangre.

Pero la organización mantiene su prohibición más general de recibir transfusiones de sangre ajena, un procedimiento que se utiliza habitualmente con pacientes tras accidentes, actos violentos u otras pérdidas de sangre.

Esta antigua prohibición es una de las enseñanzas más distintivas y controvertidas del movimiento, que tiene su sede en el estado de Nueva York y es bien conocido por su enérgico proselitismo público.

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El Consejo de Gobierno de los Testigos de Jehová anunció el viernes lo que llamó una “aclaración” de sus enseñanzas, diciendo que se produjo después de una extensa oración y consideración.

“Cada cristiano debe decidir por sí mismo cómo se utilizará su propia sangre en todos los cuidados médicos y quirúrgicos”, dijo Gerrit Lösch, miembro del Consejo de Gobierno, en una declaración en vídeo publicada el viernes en el sitio web de la denominación. “Esto incluye permitir o no que su propia sangre sea extraída, almacenada y luego devuelta a él”. ¿Qué significa esto? Algunos cristianos pueden decidir que permitirían que su sangre se almacenara y luego se les devolviera, otros pueden oponerse".

Los Testigos de Jehová, que surgieron en la América del siglo XIX, comparten muchas creencias cristianas pero divergen de la mayoría de las demás iglesias en cuestiones teológicas clave, como la naturaleza de Jesús y las profecías bíblicas. Están casi solos en sus creencias sobre las transfusiones de sangre. En 2025, los Testigos de Jehová contaban con 1,3 millones de fieles en Estados Unidos y 9,2 millones en todo el mundo, en más de 200 países y territorios.

Los antiguos diputados reaccionan ante el cambio de política

La noticia del inminente cambio de política se filtró en los últimos días en Reddit y otros foros de redes sociales de antiguos testigos de Jehová.

Algunos ex miembros -que critican la política de la organización religiosa y afirman que es insular y autoritaria- afirman que el cambio de política tiene cierto valor, pero es inadecuado. Muchos comentaristas se preguntan por qué no se ha levantado del todo la prohibición de las transfusiones, por una de las mismas razones citadas por Lösch en relación con el uso de la propia sangre: que la Biblia no se pronuncia al respecto.

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“No creo que vaya lo suficientemente lejos, pero es un cambio significativo”, dijo Mitch Melin, del estado de Washington, un antiguo miembro que ha trabajado para concienciar sobre lo que él llama el “lado más oscuro” de la organización. La antigua política de donación de sangre ha provocado “pérdidas de vidas sin sentido”, afirma.

Melin dijo que quienes desafíen esa política “podrían ser rechazados” por la Iglesia.

“Están suavizando esto a una cuestión de conciencia cuando se trata de tu propia sangre”, dijo en un correo electrónico. “Desde mi punto de vista, no va lo suficientemente lejos. Si uno de los testigos de Jehová se enfrenta a una emergencia médica con una pérdida significativa de sangre, o si un niño requiere múltiples transfusiones para tratar ciertos tipos de cáncer, este cambio de política no les concede una completa libertad de conciencia para aceptar intervenciones potencialmente salvadoras de vidas que impliquen sangre donada.”

También señaló que, en una iglesia mundial, muchos miembros viven en países que carecen de acceso a proveedores que puedan almacenar su propia sangre.

Utilización de la sangre del propio paciente para tratamientos médicos

La sangre autóloga es sangre donada por un paciente que puede recibirla de nuevo si necesita una transfusión durante o después de la intervención quirúrgica. Según los expertos médicos, la sangre puede extraerse entre 6 semanas y 5 días antes de la operación. Se desecha si no se necesita durante o después de la cirugía. Puede hacerse en algunos hospitales o bancos de sangre.

Donar la propia sangre puede hacer que una persona tenga anemia o un recuento sanguíneo más bajo, advierten los expertos. Pero el riesgo de sufrir una reacción es menor porque el cuerpo reconoce la propia sangre, y no hay riesgo de contraer enfermedades infecciosas de otro donante.

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Las enseñanzas históricas de los Testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre se derivan de pasajes bíblicos que exigen a los creyentes “abstenerse... de sangre”, lo que interpretan que se aplica no sólo a los alimentos sino también a las transfusiones. Aunque enseñan que muchas leyes dietéticas detalladas del Antiguo Testamento ya no se aplican, dicen que esta prohibición de participar de la sangre se mantiene como un principio universal para los creyentes en otros pasajes de la Biblia.

La organización ha analizado las implicaciones de esta enseñanza en el pasado. Por ejemplo, ha determinado que son aceptables los procedimientos médicos que extraen sangre temporalmente pero la devuelven rápidamente al organismo, como la diálisis renal, en la que se filtran las impurezas de la sangre. Pero había distinguido eso de extraer sangre y almacenarla durante un periodo prolongado antes de devolverla.

En 2000, una publicación oficial, La Atalaya, declaró: “Por lo tanto, no donamos sangre, ni almacenamos para transfusión nuestra sangre. Esa práctica entra en conflicto con la ley de Dios”.

Lösch no detalló qué motivó el cambio de postura de la organización. Sí se refirió a los crecientes tipos de intervenciones médicas disponibles, aunque las transfusiones de sangre se utilizan desde hace mucho tiempo. Dijo que “la Biblia no comenta el uso de la propia sangre de una persona en cuidados médicos y quirúrgicos”.

En un comunicado de prensa, los Testigos de Jehová hicieron hincapié en que su “creencia fundamental con respecto a la santidad de la sangre se mantiene sin cambios”. Afirmaron que muchos proveedores médicos han respetado las directivas de atención sanitaria de sus miembros.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.