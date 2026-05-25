Más de 20 personas presentaron dolor de garganta cerca de unos grandes almacenes de lujo en la exclusiva zona comercial de Ginza, en Tokio, después de que una persona presuntamente rociara una sustancia desconocida, informaron el lunes responsables de bomberos en Japón.

El Departamento de Bomberos de Tokio indicó que 26 personas dijeron haber desarrollado de repente dolor de garganta y sentirse mal cerca del complejo comercial Ginza Six, y que todas salvo una fueron trasladadas a un hospital. Se creía que sus síntomas eran leves, señalaron los funcionarios.

Funcionarios de bomberos y de la policía manifestaron que se estaba llevando a cabo una investigación. El diario Yomiuri, el de mayor circulación, informó que la policía ha detectado rastros de gas lacrimógeno en la pared.

Había decenas de camiones de bomberos y ambulancias estacionados ante el complejo, y las calles aledañas fueron cerradas temporalmente. Imágenes de televisión mostraron a bomberos y funcionarios con trajes de materiales peligrosos asistiendo a personas, y a algunas de ellas siendo sacadas del edificio.

Yuzo Tsuda, un residente de Tokio de 78 años, contó a The Associated Press que caminó hacia el complejo comercial después de almorzar con amigos, atraído por el alboroto, cuando de repente sintió dolor en la garganta y empezó a toser. Explicó que la molestia en la garganta disminuyó aproximadamente una hora después y que no tenía previsto ir al hospital.