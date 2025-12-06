Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Al menos 11 personas, entre las que había tres menores, fallecieron a causa de un tiroteo en un bar en un municipio próximo a la capital administrativa de Sudáfrica, Pretoria, dijo la policía el sábado.

Otras 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital con heridas de bala, según un comunicado de los Servicios de Policía de Sudáfrica. Las autoridades no ofrecieron más detalles acerca de las edades de los heridos.

El tiroteo ocurrió en un bar sin licencia en el municipio de Saulsville, al oeste de Pretoria, a primera hora del sábado.

Los menores fallecidos eran un niño de tres años, otro de 12 y una niña de 16. La policía dijo que buscaba a tres sospechosos.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 26,000 en 2024, un promedio de más de 70 al día.