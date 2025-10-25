La tormenta tropical Melissa aumentó las fuerzas de sus vientos la tarde de este sábado y se convirtió en un huracán categoría 1, informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC) por sus siglas en inglés.

Según el informe de las 2 de la tarde del NHC, Melissa se encontraba en la latitud 16.6, longitud, 75.2 con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. Se mueve lentamente al oeste-noroeste a razón de 1 milla por hora.

Pronóstico de trayectoria. ( Captura )

El pronóstico del NHC estima que Melissa tendrá una intensificación rápida y se espera que llegue a ser un catastrófico huracán categoría 4 antes de tocar tierra en Jamaica.

Se prevé que el vórtice de Melissa se acerque o pase sobre Jamaica a principios de la próxima semana, indicaron los meteorólogos.

“El movimiento lento de Melissa traerá un período de varios días de vientos dañinos y fuertes lluvias que comienzan esta noche, probablemente causando inundaciones repentinas catastróficas,numerosos deslizamientos de tierra, daños infraestructurales extensos,cortes de energía y comunicaciones de larga duración, y aislamientopotencialmente prolongado de comunidades”, advirtió el NHC sobre la situación en Jamaica.

La previsión apunta que el meteoro podría golpear el este de Cuba en la madrugada del miércoles, donde podría arrojar hasta 12 pulgadas de agua en algunas zonas.

El Departamento de Meteorología de Bahamas dijo que Melissa podría dejar condiciones de tormenta tropical o de huracán en las islas del sureste y el centro del país, además de en Turcas y Caicos a principios de la próxima semana.

Las autoridades de Jamaica advirtieron que todos los aeropuertos cerrarán en el plazo de 24 horas si se emite una alerta de huracán. Se han habilitado más de 650 refugios.

Los almacenes de la isla estaban bien abastecidos y se han preparado miles de paquetes de alimentos para su rápida distribución si fuera necesario, agregaron.

“Pido a los jamaicanos que se tomen en serio esta amenaza climática”, afirmó el primer ministro del país, Andrew Holness. ”Tomen todas las medidas para protegerse”.

Melissa ha causado daños en casi 200 hogares en República Dominicana y cortes en el suministro de agua que afectaron a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños deslaves y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas por las inundaciones.

Melissa es la 13ra tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico, que va desde el 1 de junio al 30 de noviembre.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había pronosticado una temporada con más actividad de lo habitual, con entre 13 y 18 tormentas con nombre.