Ciudad de México. Autoridades del gobierno de México aseguraron este viernes no tener información sobre el presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, que denunció este mismo día Tel Aviv.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”, indicó la nota firmada por las dos entidades.

Este viernes, el Ministerio de Exteriores de Israel publicó un comunicado agradeciendo a los servicios de seguridad mexicanos por haber desarticulado “una red terrorista dirigida por Irán” que pretendía atacar a Kranz-Neiger el pasado verano.

Según la información del medio estadounidense Axios, la operación habría sido dirigida por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina “desde la embajada de Irán en Venezuela“.

Posteriormente, Estados Unidos también señaló a Irán por estar detrás de esta operación y condenó los “abominables complots internacionales” de Teherán.

Por su parte, la Cancillería mexicana reiteró “su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas” en el país, según el comunicado de la SSPC y la SRE.