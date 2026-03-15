Ciudad de México. Con 9,500 personas, que durante 35 minutos continuos mostraron dominio y habilidad con el balón, la Ciudad de México alcanzó este domingo el Récord Guinness a la ‘Clase de fútbol más grande del mundo’, que se celebró en el Zócalo capitalino.

Precisamente el Zócalo, también llamada Plaza de la Constitución, fue tapizada en los días previos con una alfombra color verde para convertir el sitio en una enorme cancha de fútbol, donde si bien el Gobierno capitalino esperaba a poco más 10,000 personas, alcanzó las 9.500 para romper la marca.

Los participantes, que fueron divididos en tres bloques identificados con los colores de la bandera de México, verde blanco y rojo, cumplieron sin descanso en el tiempo acordado, 35 minutos, distintos ejercicios con el balón y luego vino la espera para que representantes de Récord Guiness recibieran datos y certificaran la marca.

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“Faltan 86 días para el Mundial y con esta clase masiva hoy decimos alto y claro en la Ciudad de México el Mundial ya comenzó”, declaró la alcaldesa de la capital Clara Brugada antes del comienzo de la actividad.

La gesta se dio a 86 días para el Mundial. ( Mario Guzmán )

A la megaclase de fútbol, dirigida por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, asistieron varios ex jugadores profesionales, los porteros Adrián Chávez y Óscar “El Conejo” Pérez, y los defenssas Miguel España, seleccionado en México 1986, y Joaquín ‘Shaggy’ Martínez, además de las jugadoras la selección que representó al país en el Mundial femenino de México en 1971.

Con la citada cifra de participantes, la Ciudad de México superó por mucho la marca impuesta el 15 de junio en Seattle.

En aquella ocasión en Seattle, 1.038 fanáticos participaron en una clase de fútbol de 30 minutos, mientras que el récord anterior era de 956 personas, establecido en San José (California) en 2023.

La Ciudad de México también buscarán romper el récord de la ‘Ola más grande del mundo’, un movimiento que llevan a cabo los espectadores en las gradas de un estadio, evento que llevará cabo en Paseo de la Reforma, previo a la Copa del Mundo de Fútbol 2026 que arrancará el 11 de junio en la capital mexicana.

La gesta se dio a 86 días para el Mundial. ( Mario Guzmán )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó el pasado jueves que exista alguna notificación de suspensión en su país del Mundial que organizará con Estados Unidos y Canadá, y afirmó que los preparativos continúan con normalidad.

Las selecciones de México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.