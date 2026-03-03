Ciudad de México. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México realizó este martes un llamado para revisar 1,120 vehículos de la marca Ford Motor Company de varios modelos que tienen distintos fallos en su funcionamiento que podrían provocar riesgos para el conductor.

A través de un comunicado, el organismo informó que los modelos de los coches afectados son Explorer 2020 a 2022, Bronco Sport 2021 a 2023, Edge 2021, Transit 2022 y Transit 2023.

En el caso del primer modelo hay 285 unidades que precisan ser revisadas ante la “posibilidad de que un tornillo de montaje del eje trasero se fracture durante la aceleración del vehículo”.

PUBLICIDAD

“Al romperse el tornillo, la flecha de mando o las semi flechas podrían desconectarse, provocando pérdida de potencia de avance del auto y del par de torsión de la transmisión a las ruedas traseras, que es necesario para mantener el automóvil en estacionamiento”, explicó Profeco en la nota informativa.

Asimismo, 781 vehículos del modelo Bronco Sport 2021 a 2023 presentan la “posibilidad” de que un inyector de combustible de alta presión se agriete, lo que podría llegar a generar un “evento térmico debajo del cofre”.

Por su parte, 14 coches Edge 2021 tienen el riesgo de que su cámara trasera muestre una “imagen distorsionada” o un fondo en blanco, circunstancia que reduciría la visión del conductor.

En último lugar, hay 40 unidades de los modelos Transit 2022 y Transit 2023 en los que sus controles del sistema desempañante podrían dejar de funcionar, y con ello “disminuir la visibilidad de quien maneja en ciertas condiciones de conducción”.

Para todos estos casos, el organismo público mexicano destacó que Ford inspeccionará los vehículos afectados y realizará las actualizaciones de software necesarias, sin coste alguno para los propietarios.

La campaña para revisar estos vehículos se mantendrá de manera indefinida.