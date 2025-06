¡Un milagro!

Las autoridades indias informaron que un pasajero que iba en el vuelo de Air India con destino a Londres, Inglaterra, que se estrelló más temprano, logró sobrevivir.

Así lo informó el comisionado de la Policía de Ahmedabad, GS Malik, quien dijo a la agencia de noticias ANI que hubo un sobreviviente que estaba sentado en el asiento 11A del vuelo Boeing 787-8.

23 Fotos Un avión de Air India se estrelló minutos después de despegar rumbo a Londres.

Según la información que reportaron también medios estadounidenses como The Guardian y The New York Post, el hombre, que es un ciudadano británico de nombre Vishwash Kumar Ramesh, habría logrado salir de la aeronave. No está claro todavía cómo salió.

Las autoridades siguen investigando en la escena.

El avión, que tenía unas 242 personas a bordo, se estrelló luego de su despegue. El vuelo transportaba ciudadanos indios, británicos, portugueses y un canadiense.

🇮🇳 | ÚLTIMA HORA: Viswashkumar Ramesh, ciudadano británico, es el único sobreviviente conocido del vuelo 171 de Air India.



Se le cita diciendo: "Treinta segundos después del despegue, se escuchó un ruido fuerte y luego el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido. Cuando subí,… pic.twitter.com/wdYCFGUnbA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2025

Además de Kumar Ramesh, no se ha encontrado ningún otro sobreviviente.

En la escena, murieron además al menos cinco estudiantes de la facultad de medicina y otros 50 resultaron heridos, estos se encontraban en la zona donde cayó el avión.

Boeing ya afirmó que investiga el trágico suceso para identificar lo que pasó en el avión.