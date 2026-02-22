El ejército de Dinamarca dijo que sus fuerzas de comando ártico rescataron a un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense frente a la costa de Groenlandia para recibir tratamiento médico urgente.

El Mando Conjunto Ártico danés, en su página de Facebook, dijo que el tripulante fue desalojado de emergencia el sábado a unas 7 millas náuticas (8 millas; 13 kilómetros) de Nuuk -la capital del vasto territorio cubierto de hielo- y trasladado a un hospital de la ciudad. El tripulante fue rescatado por un helicóptero Seahawk danés que había sido desplegado en un buque de inspección.

También a última hora del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció planes para desplegar un buque hospital en el territorio autónomo danés de Groenlandia, alegando que muchas personas allí están enfermas y no reciben atención, lo que provocó una defensa del sistema sanitario de Dinamarca por parte de la primera ministra, Mette Frederiksen.

“Trabajando con el fantástico Gobernador de Luisiana, Jeff Landry, vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las muchas personas que están enfermas, y que no están siendo atendidas allí. Está en camino!!!” escribió Trump en su plataforma Truth Social, refiriéndose a su enviado especial para Groenlandia.

El ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, declaró a la cadena pública DR que las autoridades danesas no habían sido informadas de que el buque estaba en camino.

El Pentágono remitió a la Casa Blanca las preguntas sobre la situación de los dos buques hospital de la Marina estadounidense, el USNS Mercy y el USNS Comfort. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a las reiteradas peticiones de más información.

Los lazos bilaterales históricamente fuertes tras la Segunda Guerra Mundial entre Dinamarca y Estados Unidos, aliados de la OTAN, se han visto sometidos a fuertes tensiones en los últimos meses, cuando Trump intensificó las conversaciones sobre una posible toma de control estadounidense de la isla ártica, rica en minerales y estratégicamente situada.

Frederiksen defendió el sistema sanitario danés el domingo, escribiendo en Facebook que estaba “contenta de vivir en un país donde hay acceso libre e igualitario a la sanidad para todos. Donde no son los seguros y la riqueza los que determinan si recibes un tratamiento adecuado”.

“Tenéis el mismo enfoque en Groenlandia”, dijo, antes de añadir: “Feliz domingo a todos” delante de un emoji sonriente y sonrojado.

Aaja Chemnitz, una de las dos políticas groenlandesas en el Parlamento danés, escribió en Facebook: “Donald Trump quiere enviar un barco hospital en mal estado a Groenlandia. Parece bastante desesperado y no contribuye al fortalecimiento permanente y sostenible del sistema sanitario que necesitamos.”

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.