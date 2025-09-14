El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de un “brutal ejercicio” psicológico contra Venezuela, en un momento en el que el país norteamericano mantiene desplegados ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Mientras ellos andan presionando, haciendo un ejercicio brutal de operaciones psicológicas, nosotros estamos aquí en máxima preparación", afirmó Padrino López, desde el principal complejo militar y de academias del país, Fuerte Tiuna, donde participó ayer en una jornada de adiestramiento convocada por el presidente Nicolás Maduro en todo el país.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, el jefe militar advirtió que si Estados Unidos decide agredir a Venezuela “todo el potencial” del país suramericano “se va a convertir en poder nacional”.

“Nosotros estamos dispuestos a dar la vida y no estoy exagerando. No hablo nada más por la Fuerza Armada Nacional, hablo por todo el pueblo”, expresó el ministro.

El Gobierno de Venezuela aseguró ayer. sábado, que un “destructor” de Estados Unidos abordó de manera “ilegal” y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con “nueve pescadores”. Todo esto, según Caracas, con la intención de justificar “una escalada bélica” en el Caribe.

A través de un comunicado, el Ejecutivo chavista afirmó que “el navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación (...), impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún”.

Los ocupantes, agregó la nota, eran “humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana”.

Y es que las tensiones con Estados Unidos escalaron después que el presidente Donald Trump anunciara que su fuerza naval había atacado una lancha con 11 personas a las que calificó de narcotraficantes y que, según afirma, salieron de Venezuela. Las 11 murieron en el bombardeo.

Washington, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, lo acusa de encabezar una banda de narcotraficantes llamada “El Cartel de los Soles” y ofrece 50 millones de dólares por su captura.

Maduro, que siempre ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico, calificó la presencia militar estadounidense de un “asedio” escudado en la lucha contra el tráfico de drogas.

En respuesta, el gobernante venezolano ordenó el despliegue de al menos 25,000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una supuesta amenaza de invasión estadounidense.

El viernes, convocó a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron en los cuarteles para aprender “a disparar” y “recibir el adiestramiento táctico necesario” el fin de semana.