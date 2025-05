En un video publicado en sus redes sociales, una modelo colombiana dio la voz de alerta ante una tendencia conocida como “Dubai Porta Potty parties”, lujosas fiestas a las que supuestos jeques y empresarios invitan mujeres jóvenes, modelos e influencers y que pueden tener un muy mal desenlace para las participantes.

En la publicación en TikTok, que tiene miles de reproducciones, la modelo Laura Sánchez advirtió que estas lujosas fiestas pueden convertirse en escenarios de actos degradantes y peligrosos. Explicó que en el ‘feed’ de videos que TikTok, comenzaron a aparecerle una gran cantidad de videos sobre el tema, por lo que decidió investigar más sobre el asunto.

Sánchez mencionó que años atrás, junto a su hermana, estuvo en un proceso de ‘selección’ donde le prometían llevarla a trabajar a Dubai con todos los gastos pagos.

“Duró más de dos meses, nos prometieron que todo sería legal y seguro”, dijo.

Pero al conocer las denuncias que se hacen por medio de estas plataformas, sintió estar aliviada de que ninguna fue seleccionada.

“Casi no logro dormirme, me costó conciliar el sueño y es que mi hermana me recordó que nosotras hicimos un casting para ir a Dubai durante dos meses, hace unos años. Pensamos que todo estaba muy bien, era por medio de agencia, pero eso lo disfrazan demasiado y pagan tanto que puede que lo pinten de otra manera. Hoy solo puedo agradecer que no se dio”, indicó.

En el video, invita a las jóvenes que buscan tener una oportunidad en el mundo del modelaje a no aceptar cualquier oferta por más buena que sea y a investigar antes de tomar cualquier ‘buena oportunidad’.

Laura dijo que decidió hablar del tema porque tiene un número importante de seguidoras, muchas de las que sueñan con ser modelos, por lo que advirtió quelos ‘reclutadores’, de este tipo de ‘oportunidades’ “siguen a niñas demasiado lindas o que quieren ser modelos, porque, de alguna manera, podrían llegarles propuestas que suenan muy lindo y uno se lo cree. El casting del que les hablo lo estaba haciendo una exmodelo que vive en Miami y me contactaron por medio de una productora con la que he trabajado, incluso, aquí en Colombia”.

“Infórmense bien antes de aceptar cualquier oferta. Muchas veces, detrás de las promesas hay realidades oscuras que pueden terminar muy mal, incluso en una tragedia”, dijo.

En redes sociales se han popularizado las llamadas ‘Dubai Porta Potty parties’, donde empresarios, jeques y multimillonarios, presuntamente ofrecen grandes sumas de dinero a mujeres jóvenes a cambio de que estas se sometan a prácticas aberrantes. No existen pruebas que confirmen la existencia de este tipo de fiestas.