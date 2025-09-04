Giorgio Armani, un pilar de la moda “lista para llevar” de Milán que revolucionó la moda con looks desestructurados, murió el jueves a los 91 años, confirmó su casa de moda.

La casa de moda indicó que Armani falleció en su hogar.

El diseñador de moda no pudo asistir a sus desfiles en junio cuando se recuperaba de una enfermedad no revelada. Estaba planeando un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán este mes.