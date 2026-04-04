Un presunto caso de maltrato animal ha desatado indignación en redes sociales durante los últimos días. Se trata de Chanchal, un elefante de 65 años que falleció el pasado mes de febrero, luego de ser pintado de color rosa para una sesión de fotos en la India.

Tras darse a conocer su fallecimiento, la organización de derechos de los animales PETA India se pronunció al respecto, enviando una carta al primer ministro del país, Narendra Modi, pidiendo poner fin a los paseos en elefante y la explotación animal, proponiendo alternativas que protejan la vida silvestre.

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¿Qué pasó con el elefante Chanchal en la India?

Esta producción artística se realizó en noviembre de 2025 en la ciudad de Jaipur en la India bajo la dirección de la artista y fotógrafa rusa Julia Buruleva, reconocida por su estética conceptual y su propuesta visual, que fusiona la fotografía y el performance para crear escenas surrealistas.

De acuerdo con la artista en redes sociales, para la sesión fotográfica buscaba capturar la imagen de un elefante rosa contra las clásicas puertas de madera Rajasthani. Para ello, visitó diversas granjas de elefantes, ubicadas en la aldea de Hathi Gaon conocida como “el pueblo de elefantes”.

La fotógrafa detalló que para plasmar su concepto se utilizaron pinturas orgánicas elaboradas por lugareños para la celebración del Festival del Elefante de Jaipur, un evento colorido donde estos animales son adornados con pigmentos, joyas y telas, acorde con la mitología hindú.

Además, agregó que el proceso de pintura fue breve y se retiró minutos después de finalizar la sesión. “Mi objetivo no es justificar, promover o condenar estas prácticas, sino reflejar y documentar una realidad que ya existe”, explicó en la plataforma de Instagram.

No obstante, a pesar de las numerosas críticas y acusaciones de maltrato animal a nivel global, diversos medios locales explicaron que el propietario del ejemplar, Sadik Khan, aseguró que el elefante habría fallecido por causas naturales debido a su avanzada edad.

Finalmente, el caso ha reavivado el debate sobre el uso de animales para fines estéticos, turísticos o de entretenimiento, enfatizando en la necesidad de prohibir prácticas que pongan en riesgo el bienestar de la fauna silvestre en la India.