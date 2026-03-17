TOKIO- Shigeaki Mori, superviviente japonés de la bomba atómica de Hiroshima e historiador, pero más conocido por el gran abrazo que le dio el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su histórica visita a la ciudad hace una década, ha muerto. Tenía 88 años.

Nacido en 1937, Mori tenía 8 años cuando sobrevivió al ataque estadounidense del 6 de agosto de 1945 a sólo 2½ kilómetros (1½ millas) de la explosión. Unos 30 años después, se enteró de un hecho poco conocido: que los prisioneros de guerra estadounidenses retenidos en Japón estaban entre los muertos por la bomba atómica lanzada por su propio país.

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Trabajando como empleado de la empresa a tiempo completo, Mori investigó documentos oficiales estadounidenses y japoneses y localizó a 12 prisioneros de guerra estadounidenses. Escribió cartas a sus desconsoladas familias en Estados Unidos, que no sabían cómo habían muerto sus seres queridos.

El ataque atómico estadounidense sobre Hiroshima destruyó instantáneamente la ciudad y mató a decenas de miles de personas. La cifra de muertos a finales de ese año ascendía a 140,000. Una segunda bomba lanzada sobre Nagasaki mató a otras 70,000 personas.

Mori es autor de un libro, “El secreto de los prisioneros de guerra estadounidenses muertos por la bomba atómica”, publicado en japonés en 2008. El libro le valió el prestigioso Premio Kikuchi Kan, y posteriormente fue traducido al inglés.

Los editores de la traducción inglesa de su libro informaron en su página web de que Mori había fallecido el domingo. Los medios de comunicación japoneses informaron de que había fallecido en un hospital de Hiroshima.

Su investigación condujo finalmente a la confirmación por parte de Estados Unidos de la muerte de los 12 miembros del servicio estadounidense capturados en el bombardeo.

“La investigación a la que dediqué más de 40 años no era sobre personas del país enemigo. Se trataba de seres humanos”, declaró Mori más tarde.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.