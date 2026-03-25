Un joven esquiador y cineasta canadiense perdió la vida luego de ser sepultado por una avalancha durante un viaje en Japón, según confirmó su familia. La víctima fue identificada como Kai Smart, de 23 años.

La noticia fue dada a conocer por su padre, John Smart, a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó el profundo dolor de la familia por la pérdida. “No hay palabras para describir lo que sentimos al perderlo tan joven”, escribió.

Tras el incidente, el joven fue trasladado en ambulancia aérea a Vancouver General Hospital, donde recibió atención de emergencia. Sin embargo, no logró recuperarse debido a la falta prolongada de oxígeno que sufrió mientras permanecía bajo la nieve.

PUBLICIDAD

Su padre también destacó que Kai era donante de órganos, lo que permitió salvar la vida de varias personas. “Su corazón sigue latiendo en otra persona”, señaló.

Originario de Whistler, Smart era un apasionado de los deportes extremos y la exploración. Además de esquiar, practicaba surf, escalada y otras disciplinas al aire libre, y recientemente se había graduado de la University of British Columbia.

El joven también había incursionado en el cine, completando recientemente el documental Tien Shan Dream, que sigue a un grupo de esquiadores en una expedición en Asia Central.

La muerte de Smart ha generado una ola de mensajes de condolencias, incluido el del esquiador olímpico Gus Kenworthy, quien expresó su pesar y recordó al joven como una persona inspiradora.

La familia anunció que próximamente realizará una ceremonia en su honor en Whistler para celebrar su vida y legado.