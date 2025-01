GOMA, República Democrática del Congo. Los enfrentamientos con los rebeldes del M23 en el este de la República Democrática del Congo (RDC) provocaron la muerte de seis cascos azules de las Naciones Unidas, dijeron el sábado funcionarios de la ONU.

Dos cascos azules sudafricanos fueron asesinados el viernes, mientras que un casco azul uruguayo fue asesinado el sábado, informó un funcionario de la ONU a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el asunto.

Además, tres cascos azules de Malaui fueron asesinados en el este de la RDC, dijo el sábado las Naciones Unidas en Malaui en un comunicado.

El M23 ha logrado importantes avances territoriales en las últimas semanas, rodeando la ciudad oriental de Goma, que tiene alrededor de 2 millones de personas y es un centro regional para la seguridad y los esfuerzos humanitarios.

Las Naciones Unidas dijeron que reubicarían temporalmente al personal no esencial de Goma, como el personal administrativo.

“El personal esencial permanece en el terreno, sosteniendo operaciones críticas como la distribución de alimentos, asistencia médica, refugio y protección para las comunidades vulnerables”, se lee en el comunicado de la ONU.

El M23 es uno de los aproximadamente 100 grupos armados que han estado compitiendo por el dominio de la región oriental de la RDC, rica en minerales, en la frontera con Ruanda, en un conflicto que lleva décadas y que ha creado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

El jueves, el M23 tomó control del pueblo de Sake, que está a solo 27 kilómetros (16 millas) al oeste de Goma y es una de las últimas rutas principales hacia la capital provincial aún bajo control del gobierno, según el secretario general de la ONU, António Guterres.

El departamento de defensa de Sudáfrica confirmó la muerte de los dos cascos azules sudafricanos en un comunicado el sábado. Dijo que siete soldados sudafricanos de la Misión de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, también conocida como SAMIDRC, también fueron asesinados durante enfrentamientos con el M23 en los últimos dos días.

“Después de dos días de intensos combates con el grupo rebelde M23 en el este de la RDC, el contingente sudafricano, junto con sus contrapartes, logró detener el avance del grupo rebelde hacia Goma”, agregó el departamento de defensa de Sudáfrica.

Desde 2021, el gobierno de la RDC y las fuerzas aliadas, incluyendo SAMIDRC y tropas de la ONU, han estado manteniendo al M23 alejado de Goma.

La fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, también conocida como MONUSCO, entró en la RDC hace más de dos décadas y cuenta con alrededor de 14,000 cascos azules en el terreno.