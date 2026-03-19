Un insólito caso de orden público se registró en la ciudad de Macao, en China, donde una mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano tras sufrir un grave sobresalto al encontrarse con un robot en plena vía pública.

El hecho fue registrado en video por varios transeúntes y, posteriormente, difundido en redes sociales, donde ya acumula millones de reacciones y reproducciones.

De acuerdo con lo revelado por algunos testigos, la ciudadana de 70 años se encontraba caminando por una de las aceras cuando sintió que alguien la perseguía en silencio.

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En medio del pánico, la mujer se detuvo y giró lentamente para confrontar a quien la estaba siguiendo. Para su sorpresa, su mirada se encontró con la pequeña cabeza de una máquina con forma humanoide.

The First Humanoid Robot Arrested by Police🤖👮‍♀️



One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1).



A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

De inmediato, la mujer estalló en un reclamo cargado de indignación. “Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme? ¿Estás loco?”, le gritó la ciudadana en cantonés, mientras el robot levantaba las manos con la intención de calmarla.

Aunque en las grabaciones no es claro si las palabras iban dirigidas al propietario o a la máquina, lo cierto es que el nivel de disgusto de la mujer fue tal que su estado de salud se vio comprometido.

El pronunciamiento de las autoridades

La Policía de Macao emitió un comunicado oficial horas después del incidente para aclarar algunos detalles del procedimiento que realizaron.

Según el documento, aunque el encuentro entre la ciudadana y el robot generó una fuerte confrontación verbal, no se registró ningún contacto físico que afectara la salud de la mujer.

Además, informaron que, si bien tuvo que ser llevada a un hospital luego del hecho, fue dada de alta y aseguró que no tiene la intención de presentar ninguna denuncia en contra del propietario de la máquina.

En el reporte también mencionaron que, tras la alteración del orden público, fue necesario “arrestar” brevemente al robot para alejarlo de la zona, pero que no fue necesario incautarlo, ya que la persona a cargo de manipularlo estaba realizando algunas pruebas con él.