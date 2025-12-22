Una mujer perdió la vida en la ciudad de Barabanki, en el estado de Uttar Pradesh, India, tras ser sometida a una intervención quirúrgica realizada por un hombre que se hizo pasar por profesional de la salud.

De acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima, Munishra Rawat, de 50 años, el responsable de la clínica, Gyan Prakash Mishra, diagnosticó que el dolor abdominal de la mujer se debía a la presencia de cálculos.

Sin derivarla a un centro hospitalario habilitado, decidió iniciar una cirugía dentro del establecimiento, apoyándose en un video en línea para guiar la operación.

Durante la intervención, Mishra contó con la ayuda de su sobrino. Ambos realizaron cortes que afectaron arterias y venas de importancia, lo que provocó un rápido deterioro del estado de salud de la paciente. Tras presentar complicaciones severas, la mujer fue trasladada a un hospital, donde falleció la noche del 6 de diciembre.

Familiares y personas presentes señalaron que el supuesto “médico” mostraba signos evidentes de ebriedad al comenzar el procedimiento. Estos antecedentes fueron incorporados a la investigación iniciada por la policía de Uttar Pradesh, que registró un caso por homicidio culposo debido a negligencia médica. Además, se añadieron cargos bajo la Ley de Prevención de Atrocidades (Ley SC/ST), ya que la víctima pertenecía a una casta amparada por dicha normativa.

Las autoridades informaron que el sobrino de Mishra, implicado directamente en la cirugía, es buscado por la policía. En paralelo, la clínica fue clausurada al confirmarse que funcionaba sin licencia sanitaria ni credenciales profesionales válidas.

El caso generó reacciones en redes sociales y entre especialistas en salud pública, quienes advirtieron sobre los riesgos asociados a centros clandestinos y prácticas médicas improvisadas, especialmente en regiones donde el acceso a servicios de salud regulados resulta limitado.