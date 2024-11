PUERTO PRÍNCIPE. Multitudes de personas huyeron el jueves de una de las pocas comunidades en la capital de Haití que anteriormente no había sido tomada por pandillas, parte de un aumento en la violencia esta semana mientras las pandillas aprovechan la agitación política del país.

Familias empacaron frenéticamente colchones y muebles en autos y cargaron sus pertenencias en sus cabezas mientras abandonaban el barrio de Solino, una de las pocas áreas en Puerto Príncipe donde una coalición de pandillas, llamada Viv Ansanm, y la policía estuvieron involucradas en un violento enfrentamiento armado durante los últimos días.

La violencia ha estallado en la capital después de que Haití despidiera y reemplazara a su primer ministro interino en medio de luchas políticas internas y acusaciones de corrupción contra miembros de un consejo transicional creado para restaurar el orden democrático en Haití.

La nación caribeña no ha celebrado elecciones desde 2016, en gran parte debido a la violencia de las pandillas.

Pandillas como la coalición Viv Ansanm a menudo aprovechan momentos de caos político para realizar tomas de poder como la que se ha visto en Solino en los últimos días. Las pandillas también cerraron en gran medida el principal aeropuerto del país al disparar a varios aviones, hiriendo a una azafata el lunes.

Las Naciones Unidas dijeron que documentaron 20 enfrentamientos armados en Puerto Príncipe en solo un día.

La ONU estima que las pandillas controlan el 85% de la ciudad.

El nuevo primer ministro interino del país, Alix Didier Fils-Aimé, ha guardado silencio en gran medida sobre la violencia desde que asumió el cargo el lunes, pero el miércoles emitió un comunicado condenando los tiroteos a los aviones.

Su oficina dijo que ordenó a la policía recuperar el control del aeropuerto y las áreas cercanas. Mientras tanto, videos en redes sociales muestran humo elevándose desde la zona y los disparos han resonado por las calles de Solino en los últimos días.

Aunque no estaba inmediatamente claro cuántas personas estaban huyendo de la violencia en Solino, parecía que gran parte del barrio se estaba vaciando. Los residentes dijeron que se iban después de que las pandillas mataran a un oficial de policía, conocido como un líder comunitario que luchaba contra las pandillas en el barrio.

Ese asesinato también fue reportado por medios locales, aunque The Associated Press no pudo confirmar la muerte con las autoridades. En octubre, la misma coalición de pandillas hizo un empuje violento similar en el barrio de Solino, incendiando casas y dejando a muchos huyendo con todo lo que podían llevar o llamando a estaciones de radio para pedir ayuda.