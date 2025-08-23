Norma Beatriz Nolan, Miss Universo 1962, falleció el miércoles, 20 de agosto en los Estados Unidos a los 87 años. La exreina de belleza, nacida en Venado Tuerto, Santa Fe, (Argentina) residía desde hace décadas en Miami, ciudad donde había sido coronada como la mujer más bella del mundo el 14 de julio de 1962.

Vivía sola en un departamento ubicado sobre la avenida Collins y tras enviudar del italiano Zanotti, decidió quedarse en el país norteamericano para estar cerca de su hija, Zita Norma Zanotti, y sus dos nietos.

Hasta hace poco tiempo, Nolan administraba una librería de su propiedad. Mantenía un fuerte vínculo con Argentina: regresaba al país dos veces al año y en cada visita volvía a su ciudad natal, donde fue reconocida como ciudadana ilustre.

El pasado 22 de abril había cumplido 87 años. Según su amiga Ana María Cogorno de Pochat, la muerte de su hermana Nancy, ocurrida dos años atrás, la afectó profundamente a nivel emocional.

“Fue una mujer excepcional, de una calidez humana increíble, muy tranquila y muy medida. Una amiga fiel. Si bien vivía afuera, era muy argentina”, recordó Cogorno de Pochat.

La histórica coronación de 1962

El 14 de julio de 1962, Nolan fue coronada Miss Universo en el Centro Internacional de Convenciones de Miami Beach, Florida. Durante la ceremonia, recibió los aplausos del jurado y del público, visiblemente emocionada.

Obtuvo el primer y único título de Miss Universo para Argentina al superar en la ronda final a Ann Geirsdottir (Islandia), Anja Aulikki Havinen (Finlandia), María Olivia Reboucas (Brasil) y Helen Liu (China).

Glamour Argentino, página especializada en certámenes de belleza, detalló que Norma fue la última en usar el modelo de corona con el que fue coronada. Además de la distinción, recibió 15 mil dólares en premios y becas, y trabajó en diversas campañas publicitarias, muchas de ellas junto a Norma Cappagli, Miss Mundo 1960.

Del modelaje a la vida privada

Después de su consagración, Nolan viajó por distintos países y, tras entregar su corona, regresó a Buenos Aires. Continuó su carrera como modelo y contrajo matrimonio en 1966.

Un año más tarde nació su hija. Su última participación pública relacionada con el certamen fue como jurado de Miss Universo en 1969. Luego se alejó del mundo mediático y se radicó definitivamente en Miami, donde llevó una vida discreta.

Una figura reservada y una carta final

En 2018, el historiador Marcelo González, fundador de Glamour Argentino, intentó entrevistarla. Aunque Nolan declinó la propuesta, le respondió con una carta manuscrita:

“Estimado Marcelo, gracias por sus lindas palabras. Puedo ver que usted tiene un ‘hobby’ muy lindo, lo felicito. Mi experiencia de Miss Universo fue maravillosa y me sentí muy orgullosa por mi país. Han pasado muchos años. Yo ya cumplí 80 y los recuerdos se han esfumado, por lo tanto, entrevista no, lo lamento. Le mando la foto firmada que me pidió. Un abrazo”.