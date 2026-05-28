WASHINGTON. Negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron el jueves un acuerdo preliminar para extender el alto el fuego en la guerra, que ya dura tres meses, por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

Irán no confirmó de inmediato ningún acuerdo, y el funcionario señaló que el presidente Donald Trump aún no lo ha ratificado.

El incipiente memorando de entendimiento se produjo en un momento en que el frágil alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán parecía tambalearse. El último recrudecimiento de los combates tuvo lugar menos de un día antes, cuando Kuwait interceptó misiles disparados desde Irán, según el Comando Central de Estados Unidos.

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Propuesta sobre el Estrecho de Ormuz

El memorándum deja claro que Irán no podrá imponer peajes en el Estrecho de Ormuz y que deberá retirar todas las minas de esta vía marítima vital en un plazo de 30 días, según un funcionario que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato.

Durante la guerra, Irán ha cerrado de facto el estrecho, que era la ruta principal para aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Su cierre ha disparado los precios del petróleo a nivel mundial. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, predijo el jueves en una rueda de prensa que el precio del petróleo podría “bajar muy rápidamente” una vez que se finalice el acuerdo.

Irán ha declarado que permite el paso de algunos buques comerciales —alrededor de dos docenas diarios en los últimos días, en comparación con los más de 100 diarios antes de la guerra—, pero la República Islámica también ha cobrado peajes a al menos algunos barcos. Irán creó una agencia de control formal a principios de este mes, lo que impulsó una nueva ronda de sanciones estadounidenses esta semana.

Según el acuerdo preliminar, Estados Unidos levantaría gradualmente el bloqueo naval a los puertos iraníes. También se comprometería a flexibilizar las sanciones, permitiendo a Irán vender más petróleo.

Un segundo funcionario estadounidense, que también habló bajo condición de anonimato para abordar la diplomacia privada, afirmó que se han alcanzado las líneas generales de un acuerdo, pero recalcó que hasta que Trump lo promulgue, no hay acuerdo. El funcionario indicó que aún existen dudas sobre si Trump aceptará la propuesta.

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El tema nuclear sigue sin resolverse

Entre los primeros temas que se negociarán durante el alto el fuego de 60 días se encuentra el destino del uranio altamente enriquecido de Irán, según el primer funcionario. La República Islámica posee 440.9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido al 60% de pureza, un pequeño paso técnico desde los niveles de pureza del 90% necesarios para la fabricación de armas nucleares, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán no se ha comprometido públicamente a renunciar a estas reservas. Se cree que están enterradas bajo tres instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por los ataques aéreos estadounidenses el año pasado.

Analistas nucleares han señalado que Irán podría considerar a China o Rusia, países con los que Teherán mantiene estrechas relaciones, como un posible tercer país aceptable para hacerse cargo del uranio enriquecido. Sin embargo, Trump declaró el miércoles que no se sentiría cómodo con tal plan.

Los detalles del pacto tentativo fueron publicados inicialmente por el medio de comunicación Axios.