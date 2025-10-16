La multinacional Nestlé ha anunciado este jueves que eliminará 16,000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos dos años (12,000 de ellos administrativos), lo que permitirá a la compañía reducir sus costes en algo más de 1,000 millones de francos suizos (1,075 millones de euros) en 2027.

En paralelo, la compañía dijo que ha registrado una reducción de sus ventas en los primeros nueve meses del año, lo que ha supuesto una pérdida de facturación de unos 1,200 millones de francos suizos (1,290 millones de euros).

Además de los puestos administrativos que se suprimirán, los 4,000 restantes estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministro, según explicó en un comunicado la compañía.

Philipp Navratil, que fue nombrado consejero delegado hace unas semanas, señala en el comunicado que el mundo está cambiando y que esto obliga a Nestlé a tomar medidas duras (en particular la reducción de su plantilla) para alcanzar su objetivo de ahorro de 3,000 millones de francos hasta 2027.

Navratil, quien antes de subir al más alto cargo operativo de Nestlé era el máximo ejecutivo de su negocio Nespresso, indica que los recortes se harán en todas las áreas geográficas en las que la compañía está presente.

A pesar de los riesgos macroeconómicos actuales y de la incertidumbre por parte de los consumidores, la compañía mantiene sus compromisos de inversión a medio plazo, añade el directivo.