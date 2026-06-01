El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran recluidos en una cárcel de Nueva York, aprovecharon el domingo 31 de mayo para enviar un mensaje, el cual fue publicado en sus redes sociales, en el que manifestaron tener una “fe inquebrantable en la victoria de la verdad”.

Aunque en varias ocasiones han dicho que son inocentes y que confían en que muy pronto saldrán en libertad, lo cierto es que el líder del chavismo enfrenta varios cargos, entre ellos conspiración para cometer terrorismo e importar cocaína.

Por su parte, su esposa está acusada de delitos relacionados con la conspiración para el tráfico de drogas y la posesión de armas.

PUBLICIDAD

A pesar de la gravedad de las acusaciones, ambos insisten en que no son culpables. Tanto es así que confían en Dios y aseguran que muy pronto el mundo conocerá la verdad y que estarán de vuelta en su querida Venezuela.

En los próximos días, la pareja tendrá una nueva audiencia, por lo que han aprovechado para “elevar una oración”, no solo por su libertad, sino también para que Dios bendiga al pueblo venezolano y a los demás países del mundo.

“Amado pueblo de Venezuela, hermanos y hermanas del mundo: en este domingo de la Santísima Trinidad, Cilia y yo les enviamos un abrazo de fe, amor y esperanza. Este es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de la patria y de la humanidad”, escribió Maduro.

En su mensaje también comentó que todos los esfuerzos que están haciendo valen la pena para construir un “futuro de paz”.

“Los esfuerzos de hoy, hechos con amor, unión y perseverancia, son la garantía del futuro de paz, prosperidad y libertad verdadera que merecen nuestros pueblos”, afirmó.

Además, citó un versículo de la Biblia, del Evangelio de Mateo, que dice: “Jesús se acercó a ellos y les habló así: ‘Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo’”.

Es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de nuestra Patria y de la humanidad. ¡Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo! pic.twitter.com/nU4VQW3D7Q — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 31, 2026

Cabe recordar que este no es el primer mensaje que envían a través de sus redes sociales, pues en semanas anteriores ambos pidieron sabiduría y humildad para la reconciliación de Venezuela.

PUBLICIDAD

Por otro lado, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, también aprovechó la red social X (antes Twitter) para repostear la imagen de su padre y elevar sus oraciones por él y Cilia, asegurando que no pierde la esperanza de que pronto estén de regreso en su país.

“Es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de nuestra patria y de la humanidad. Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo”, comentó Maduro Guerra.

Nicolás Maduro y su esposa deberán comparecer nuevamente el próximo 30 de junio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, si no hay un aplazamiento.Cabe recordar que ambos se encuentran recluidos en un centro de detención de Brooklyn, donde permanecen desde que fueron arrestados el 3 de enero.