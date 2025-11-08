Nicolás Maduro estaría contemplando una negociación con Estados Unidos para dejar el poder del régimen venezolano bajo ciertas condiciones. Esto, como respuesta a las constantes presiones del gobierno de Trump, con operaciones militares cercanas a territorio latinoamericano en el Pacífico y el Caribe.

La información se conoció en un artículo publicado el pasado jueves por el medio The Atlantic que tiene como título “¿Por qué Venezuela?”. La nota hace una radiografía de la situación y las tensiones que sostienen Estados Unidos y el país caribeño.

Además, menciona que el presidente le habría ordenado a Richard Grenell, enviado para Misiones Especiales, que buscara un acuerdo que permita a las empresas estadounidenses acceder a la “enorme riqueza mineral y petrolera”, mientras trabaja para endurecer acciones militares contra bandas y drogas.

PUBLICIDAD

El informe se basó en comunicaciones con supuestas fuentes que están en constante contacto tanto con el régimen de Nicolás Maduro como con el Gobierno de Donald Trump. En el mismo se menciona la presunta vinculación del venezolano y altos mandos con el Cartel de los Soles, por lo cual se ofreció una recompensa de 50 millones de dólares a quien dé información que lleve a su captura.

En este sentido, se resaltó que Maduro calificó las acusaciones como falsas en un texto enviado a Trump, en el que decía que hacían parte de una “desinformación en contra de la nación” para justificar la escalada “a un conflicto armado”.

Sin embargo, el líder del régimen venezolano estaría sintiendo los efectos de la presión militar y, según el texto, “estaría abierto a una salida dirigida si los Estados Unidos le proveen amnistía a él y a sus altos tenientes”.

Además, Maduro pediría que se retiraran las recompensas en su contra y un exilio cómodo, aunque no se detallan estos puntos de la supuesta intención.

El artículo, por otra parte, determina dos alternativas que estaría evaluando el presidente estadounidense con respecto a Venezuela: por una parte, una salida negociada de Maduro con Richard Grenell, o continuar con la presión militar y acrecentar la presencia de estas operaciones cerca de Venezuela. Esta segunda opción está respaldada, principalmente, por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La acción militar y su severidad, según menciona el texto, es criticada por sectores dentro del Gobierno, y quienes proponen una salida dialogada de Nicolás Maduro consideran que podría ser “una movida impredecible y potencialmente peligrosa”. Esto, sustentado en que podría generar desde la entrega del poder a la oposición por parte de los líderes militares a una inestabilidad mayor.

Por ahora, continúa la acción militar que estaría funcionando como presión al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El texto puntualiza que las fuentes aseguraron que “si hay suficiente presión y suficientes dulces en el plato”, se podría llegar a una salida del líder venezolano. “Todo está sobre la mesa con Maduro”, reitera el medio.