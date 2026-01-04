Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos hacia sus aguas orientales el domingo, indicaron las autoridades de Corea del Sur, horas antes que el presidente surcoreano partiera hacia China para sostener conversaciones que se espera incluyan el programa nuclear norcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó en un comunicado que detectó varios lanzamientos de misiles balísticos desde la región de la capital de norcoreana alrededor de las 7:50 de la mañana. Añadió que los misiles viajaron aproximadamente 900 kilómetros (560 millas) y que las autoridades surcoreanas y estadounidenses analizan los detalles de los lanzamientos.

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur señaló que los lanzamientos violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben cualquier actividad balística por parte de Corea del Norte. Instó al gobierno norcoreano a cesar de inmediato las acciones provocativas y responder al intento surcoreano de reiniciar las conversaciones y restaurar la paz en la península de Corea.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, dijo que al menos dos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte han sido confirmados.

“Son un problema serio, que amenaza la paz y seguridad de nuestra nación, la región y el mundo”, comentó Koizumi a los reporteros.

Norcorea intensifica exhibición de armas antes de reunión política

Los lanzamientos fueron la más reciente demostración de armas por parte de Corea del Norte en las últimas semanas. Los expertos afirman que Corea del Norte probablemente está intensificando las pruebas de armas para mostrar sus logros en el sector de defensa antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero de su tipo en cinco años. Los analistas están atentos al congreso para ver si Corea del Norte establecerá una nueva política hacia Estados Unidos y responderá a sus llamados para reanudar negociaciones.

Corea del Norte se ha centrado en actividades de prueba para ampliar su arsenal nuclear desde que la cumbre de su mandatario Kim Jong Un con el presidente estadounidense Donald Trump se vino abajo en 2019. Kim también ha fortalecido sus credenciales diplomáticas alineándose con Rusia en su guerra en Ucrania y estrechando relaciones con China. Los analistas dicen que Kim podría creer que su influencia ha aumentado considerablemente para obtener concesiones de Trump si se sientan a negociar de nuevo.

Corea del Norte no ha anunciado cuándo celebrará el congreso, pero el servicio de inteligencia de Corea del Sur indicó que probablemente ocurrirá en enero o febrero.

Lanzamientos se registran antes del viaje de presidente surcoreano a China

Los lanzamientos del domingo se registran horas antes que el presidente surcoreano Lee Jae Myung, partiera hacia China para una cumbre con su homólogo chino Xi Jinping. La oficina de Lee detalló que durante el viaje de cuatro días, el mandatario surcoreano solicitará a China, el principal aliado y mayor socio comercial de Corea del Norte, que desempeñe “un papel constructivo” en los esfuerzos por promover la paz en la península de Corea.

Corea del Sur y Estados Unidos han pedido durante mucho tiempo a China que ejerza su influencia sobre Corea del Norte para persuadirla de regresar a las conversaciones o abandonar su programa nuclear. Pero hay dudas sobre cuánta influencia tiene China sobre su vecino socialista. China, junto con Rusia, también ha bloqueado repetidamente los intentos de Estados Unidos y otros países de endurecer las sanciones económicas sobre Corea del Norte en los últimos años.

Más tarde el domingo, Corea del Sur convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para discutir los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. El Consejo reveló detalles de los lanzamientos y pasos no especificados de Corea del Sur a Lee, de acuerdo con la oficina presidencial.

Corea del Norte condena operación estadounidense en Venezuela

Los lanzamientos sucedieron luego de la dramática operación militar estadounidense del sábado que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro del poder y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración de narcoterrorismo. El operativo representó la medida más asertiva de Estados Unidos para lograr un cambio de régimen en un país desde la invasión de Irak en 2003.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte criticó el domingo la operación estadounidense, sosteniendo que nuevamente muestra “la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”. En un comunicado, el Ministerio denunció el acto de Estados Unidos como “la forma más grave de violación de la soberanía”.

“Kim Jong Un puede sentirse reivindicado por sus esfuerzos para construir un disuasivo nuclear, como probablemente lo hizo tras los ataques de Trump en Irán”, dijo Leif-Eric Easley, profesor de Estudios Internacionales en la Universidad de Mujeres Ewha en Seúl. “Sin embargo, los mandatarios de regímenes hostiles probablemente vivirán con mayor paranoia después de ver cuán rápidamente Maduro fue extraído de su país para ser juzgado en Estados Unidos”.

La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el domingo que Kim visitó una fábrica de armas el sábado para revisar las armas guiadas de precisión multipropósito producidas allí. La agencia de noticias citó a Kim ordenando a los funcionarios expandir la capacidad de producción actual en aproximadamente 2.5 veces.

Hace unos días, Corea del Norte anunció que disparó misiles de crucero estratégicos de largo alcance al mar. El 25 de diciembre, el gobierno norcoreano publicó fotos que muestran un aparente progreso en la construcción de su primer submarino nuclear.