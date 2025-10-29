Seúl, Corea del Sur. Corea del Norte informó el miércoles que sus recientes lanzamientos de prueba de misiles de crucero mar-tierra fueron exitosos, en lo que se trata de una nueva demostración de sus crecientes capacidades militares en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita Corea del Sur.

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) describió los lanzamientos de prueba del martes como un éxito, diciendo que los misiles permanecieron en el aire durante más de dos horas antes de alcanzar sus objetivos con precisión en sus aguas occidentales. La agencia aseguró que estos proyectiles contribuirían a expandir el ámbito operativo del ejército norcoreano, el cual cuenta con armamento nuclear.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que el ejército había detectado los preparativos de lanzamiento norcoreanos y que los misiles de crucero fueron disparados en las aguas noroccidentales de Corea del Norte alrededor de las 3 p.m. del martes. El Estado Mayor Conjunto afirmó que Corea del Sur y Estados Unidos estaban analizando las armas y manteniendo una preparación de defensa combinada capaz de dar una “respuesta dominante” a cualquier provocación norcoreana.

El informe norcoreano se produjo horas antes del inicio de una cumbre entre Trump y el presidente surcoreano Lee Jae Myung en la ciudad de Gyeongju, donde Corea del Sur alberga las reuniones de Cooperación Económica Asia-Pacífico de este año.

La ACNC señaló que Pak Jong Chon, un alto mando militar, presenció los lanzamientos de prueba y también estuvo presente en un entrenamiento de los marinos a bordo de los nuevos destructores norcoreanos —Choe Hyon y Kang Kon—, los cuales han sido calificados por el mandatario Kim Jong Un como activos clave en sus esfuerzos por fortalecer la Marina de guerra.

Los más recientes lanzamientos norcoreanos se produjeron después de que la semana pasada se pusieron a prueba misiles balísticos de corto alcance que, aseguran, involucraron un nuevo sistema hipersónico diseñado para fortalecer su disuasión nuclear.

Trump ha expresado su interés en reunirse con Kim durante su estancia en Corea del Sur, donde también tiene previsto celebrar un encuentro con el presidente chino Xi Jinping. Sin embargo, funcionarios surcoreanos han dicho que es poco probable que se lleve a cabo una reunión entre Trump y Kim.

Corea del Norte ha evitado cualquier forma de diálogo con Washington y Seúl desde que la diplomacia entre Kim y Trump se vino abajo en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense.

Rusia es ahora la máxima prioridad de política exterior de Kim. En los últimos meses ha enviado miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar para asistir en la guerra del presidente Vladímir Putin contra Ucrania, mientras abraza la idea de una “nueva Guerra Fría” y posiciona a su país como parte de un frente unido contra Occidente.

El mes pasado, Kim reiteró que no retomará las conversaciones con Estados Unidos a menos que Washington deje de lado sus demandas de desnuclearizar a Corea del Norte, después de que Trump expresara repetidamente sus esperanzas de una nueva diplomacia.