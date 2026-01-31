LONDRES. La familia real británica se enfrenta a una nueva ronda de vergüenza tras la reciente publicación de documentos de la investigación estadounidense sobre Jeffrey Epstein, que revelaron detalles indeseables sobre la relación entre el delincuente sexual convicto y un corresponsal que parece ser el hombre anteriormente conocido como el príncipe Andrés.

Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen una invitación a Epstein para cenar en el Palacio de Buckingham, la oferta de Epstein de presentar a su corresponsal a una mujer rusa de 26 años y fotos que parecen mostrar a Andrés arrodillado junto a una mujer no identificada que yace en el suelo.

Las revelaciones se producen tres meses después de que el rey Carlos III despojara a Andrés de sus títulos reales, incluido el derecho a ser llamado príncipe, en un intento por aislar a la monarquía de un flujo constante de historias sobre la relación de su hermano menor con Epstein que ha empañado a la familia real durante más de una década. El ex príncipe ahora es conocido simplemente como Andrew Mountbatten-Windsor.

16 Fotos La caída en desgracia definitiva del príncipe Andrés, hermano del rey Charles III, tras renunciar a todos sus títulos y honores reales, culmina más de tres décadas de polémicas que han lastrado la reputación del que fuera el hijo predilecto de la difunta reina Isabel II.

Una figura manchada

Como resultado de esa decisión, es probable que el daño causado por los últimos correos electrónicos se limite a Mountbatten-Windsor, afirmó Craig Prescott, experto en derecho constitucional y monarquía de Royal Holloway, Universidad de Londres.

Los documentos muestran que “tenían que hacer algo para separar a Andrew del resto de la familia, y la opción nuclear era la forma más clara de hacerlo”, afirmó Prescott. “Y a medida que se revelan más detalles, uno siente que han estado justificados”.

Los documentos plantean serias dudas sobre el juicio de Andrew, a la vez que ofrecen una visión poco común de cómo se comportan algunos miembros de la élite mundial a puerta cerrada, afirmó Prescott.

“Es algo así como lo que hacen tras las puertas más elegantes de Nueva York, Londres o donde sea”, concluyó. Es el tipo de cosas que en algunas ocasiones parecen estar sucediendo. Y creo que la mayoría de la gente simplemente piensa: “¡Vaya, todo esto es extraordinario!”.

Una relación bajo fuego

Mountbatten-Windsor se ha visto afectado por su relación con Epstein desde 2008, cuando el acaudalado financiero se declaró culpable de solicitar la prostitución de una menor. En 2011, la difunta Virginia Giuffre alegó que Epstein la había traficado y obligado a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años.

Intentó acallar la polémica en una entrevista con la BBC en 2019, pero su aparición solo avivó el escándalo al ser criticado por ofrecer explicaciones inverosímiles sobre su comportamiento y por no mostrar empatía hacia las víctimas de Epstein.

El expríncipe ha negado repetidamente haber cometido ningún delito y ha rechazado las acusaciones de Giuffre. No se respondió a un correo electrónico solicitando comentarios sobre la última publicación de documentos. La presencia del nombre o las imágenes de alguien en los archivos de la investigación no constituye prueba de irregularidades. Los correos electrónicos publicados el viernes incluyen un intercambio de agosto de 2010 entre Epstein y una cuenta llamada “El Duque”, que tuvo lugar poco después de que el financiero fuera liberado de su arresto domiciliario tras su condena anterior. Antes de que se le prohibiera usar el título, Mountbatten-Windsor era el Duque de York.

“Tengo una amiga con la que creo que podría disfrutar cenando”, escribe Epstein.

“El Duque” responde: “Por supuesto. Estaré en Ginebra hasta la mañana del 22, pero me encantaría verla. ¿Traerá algún mensaje suyo? Por favor, proporciónele mis datos de contacto para que se ponga en contacto”.

El correo electrónico está firmado por “A”.

En respuesta a un correo electrónico redactado, “El Duque” escribe: “Genial. ¿Alguna otra información que sepa sobre ella que pueda ser útil? Por ejemplo, ¿qué le ha contado sobre mí? ¿Le ha dado también mi correo electrónico?”. Epstein, cuyos correos electrónicos suelen contener errores tipográficos, responde: “Tiene 26 años, es rusa, inteligente, guapa, confiable y sí, tiene tu correo electrónico”.

“¡Eso fue rápido!”, responde el duque. “¿Cómo estás? ¿Qué bien estar libre?”.

“Qué bien estar libre de tantas cosas”, dice Epstein.

El intercambio causó conmoción en la excorresponsal de la BBC para la realeza, Jennie Bond, quien señaló que sería muy inusual que un miembro de la realeza se reuniera con alguien de quien supiera tan poco.

“¿En qué estaba pensando?”, declaró Bond a la BBC. “¿En qué estaba pensando cuando Epstein le ofreció cenar con una joven rusa de 26 años, muy guapa? ¿No hubo ninguna señal de alerta que dijera: ‘Dios mío, ¿es esto un riesgo para la seguridad? ¿Podría ser una espía? ¿Debería hacer esto?’. No. Él dice: ‘Eso sería absolutamente maravilloso’”.

Correos electrónicos perjudiciales

En otro intercambio en septiembre de 2010, Epstein dijo que estaba en Londres. “Me voy de Escocia, debería estar abajo a las 18:00”, respondió “El Duque” en un correo electrónico firmado con la inicial A. “Te llamaré cuando baje si me puedes dar un número para llamar”.

“Alternativamente, podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y tener mucha privacidad”.

“Por favor”, responde Epstein.

El comunicado también incluye tres fotografías que muestran a alguien que se parece a Mountbatten-Windsor arrodillado sobre una mujer cuyo rostro está censurado.

En una foto, el hombre, vestido con vaqueros y polo, mira a la cámara. En las otras, parece estar hablando con la mujer con la mano sobre su abdomen. No hay pie de foto ni indicación de cuándo ni dónde se tomaron las fotos.

Por indecorosas que sean las revelaciones, el palacio no puede hacer mucho más para sancionarlo, dijo Prescott.

“En cuanto a la reputación de Andrés, eso ha desaparecido por completo”, dijo.