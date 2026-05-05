Bogotá. Una explosión en una mina de carbón en el centro de Colombia mató a nueve mineros y dejó heridos a otros seis, quienes se recuperaban en un hospital el martes, informaron las autoridades.

Había 15 mineros dentro de la mina Carbonera Los Pinos, en Sutatausa, a unas 50 millas al norte de Bogotá, cuando ocurrió la explosión el lunes, señaló en X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

De acuerdo con el último reporte, son 15 los mineros involucrados en el incidente. De ellos, 3 lograron salir por sus propios medios y 1 ya fue trasladado a un centro médico para valoración.



La situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado… pic.twitter.com/WJAg2Kv1qd — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

Tres de los mineros lograron salir por sus propios medios, y los tres sobrevivientes restantes fueron rescatados.

La Agencia Nacional de Minería de Colombia indicó en un comunicado que funcionarios inspeccionaron la mina a inicios de abril y habían recomendado sellar las zonas que ya no se utilizaban para la extracción de carbón, debido a “emanaciones de gases, especialmente metano”. La agencia no precisó si la recomendación se implementó.

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Fueron encontrados sin vida los 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La Trinidad, en #Sutatausa. Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias.



Las otras 6 personas que hacían parte del turno… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 5, 2026

La agencia expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y manifestó que “lamenta este accidente minero en el que, gracias a las oportunas tareas de rescate, fueron rescatados seis mineros con vida”.

Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.

En 2023, 11 mineros murieron por una explosión en otra mina de carbón en Sutatausa. En 2020, 11 mineros fallecieron durante un accidente minero en Cucunubá, otro municipio de la provincia de Cundinamarca.