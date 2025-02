Un nuevo video se ha conocido sobre el grave accidente que tuvo un avión de Delta Airlines en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, Canadá. Las imágenes han dejado ver el momento exacto cuando a la aeronave se le partieron las alas al impactar contra la pista de aterrizaje.

El avión CRJ-900 con 80 personas provenía de la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos. Al intentar llegar a la terminal área, se accidentó, lo que dejó 15 heridos. El hecho ocurrió a las 2:15 p.m. hora local.

Nuevo video del accidente de avión en aeropuerto de Toronto

Una cámara de seguridad grabó el impacto contra la pista y la larga columna de humo que se generó. Ahora, un video captado por una persona que estaba en el aeropuerto permitió visualizar desde otro ángulo el choque.

A la aeronave se le partió el tren de aterrizaje, por lo cual siguió de largo por la pista. Sus alas también se desprendieron, produciendo fuego y humo. El aparato patinó varios metros hasta que se volcó totalmente.

“Oh, mier.... ¡No, no, no! Oh, Dios”, dijo el hombre que grabó con su celular.

El audio de la torre de control por accidente en Toronto

Un audio de la plataforma especializada en comunicaciones aéreas LiveATC.net también plasmó unos segundos de la conversación entre controladores aéreos de la torre del aeropuerto, quienes atendieron la emergencia y activaron los protocolos correspondientes para socorrer a los 76 pasajeros y cuatro tripulantes del avión.

Controlador 1: “Acabamos de tener un accidente. Hay gente saliendo (del avión) y caminando” .

. Controlador 2: “El avión está al revés y en llamas” .

. Piloto de helicóptero que sobrevolaba el área: “Sí, lo vemos. El avión está volcado”.

Las autoridades llegaron hasta la pista y rociaron rápidamente líquido para evitar un incendio mayor del fuselaje.

“Cuando se detuvo, yo estaba boca abajo, todos los demás también estaban así”, dijo Jhon Nelson, uno de los pasajeros, para la cadena de televisión CNN.

“Intentamos salir de allí lo más rápido posible. (...) Por suerte los bomberos lograron estar de allí”, añadió.

Por su parte, Peter Koukov, otro de los ocupantes, recordó: “Estábamos colgando boca abajo como murciélagos”.

En otros videos grabados por los pasajeros se vio cómo los tripulantes de cabina, pese a los gritos y el miedo, ayudaban a evacuar a todos.

La hipótesis de accidente de avión en Toronto

Por el accidente del vuelo 4819 hubo 15 heridos, al menos tres resultaron de gravedad y fueron evacuados en helicóptero: un menor, un hombre de unos 60 años y una mujer de unos 40 años.

Aunque las autoridades no han mencionado las posibles causas del siniestro, conversaciones de la torre de control filtradas a los medios señalan que los controladores advirtieron al avión de Delta de posibles turbulencias a la hora de aterrizar causadas por otra aeronave.

“Los corazones de toda la familia global de Delta están con los afectados por el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional Toronto-Pearson”, dijo el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, en un comunicado.

“Quiero expresar mi agradecimiento a los numerosos miembros del equipo de Delta y Endeavor y a los socorristas en el lugar. Estamos trabajando para confirmar los detalles y compartiremos la información más actualizada. Mientras tanto, cuídense y manténganse a salvo”, concluyó el CEO de la aerolínea.

Deborah Flint, consejera delegada del organismo responsable de los aeropuertos del área metropolitana de Toronto, destacó que el accidente no dejó fallecidos.

Por lo pronto, autoridades emprendieron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.