Una rama de la Iglesia católica manifestó su profunda preocupación el lunes por informes de que Israel estaba demoliendo edificios civiles y religiosos en partes del sur del Líbano bajo su control, tras denuncias de que un convento había sido arrasado con excavadoras.

El Consejo de Obispos Greco-Católicos Melquitas en Líbano instó al gobierno libanés y a las Naciones Unidas a proteger las propiedades de los civiles y de las instituciones religiosas en el sur del Líbano, y citó en particular la aldea de Yaroun, donde funcionarios afirmaron que tropas israelíes destruyeron a principios de este mes un convento melquita, entre otras demoliciones. Los obispos calificaron la destrucción de edificios, después de que los residentes de la zona hubieran evacuado, como una “herida profunda en la conciencia nacional y humana”.

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Israel tomó el control de zonas fronterizas en el sur del Líbano en su más reciente guerra contra el grupo Hezbollah antes de un alto el fuego el 17 de abril, y ha dicho que pretende erradicar a los milicianos y su infraestructura en la zona. Ha pedido a los residentes que evacúen las aldeas por su propia seguridad.

El ejército israelí afirmó que no ataca intencionalmente instituciones religiosas, pero señaló en un comunicado el sábado que, mientras destruía infraestructura de Hezbollah en Yaroun, dañó una casa sin señales religiosas, y que evitó más daños al edificio después de reconocer que estaba vinculado a una iglesia.

El ejército israelí sostuvo que el edificio en Yaroun formaba parte de un complejo que milicianos de Hezbollah habían utilizado en el pasado para disparar cohetes hacia Israel, y difundió fotografías de un edificio intacto en el lugar.

Adib Ajaka, un líder de la comunidad cristiana en Yaroun, declaró a The Associated Press que las fotos publicadas en el comunicado de Israel correspondían a otro edificio junto al convento que albergaba una clínica y un arzobispado, y que el ejército israelí había arrasado el convento con excavadoras. Entregó una fotografía que mostraba escombros junto al edificio de la clínica que, según dijo, eran los restos del convento.

El ejército israelí no respondió a preguntas sobre el convento.

Adib, así como un funcionario municipal de Yaroun y Gladys Sabbagh, superiora general de las Hermanas Basilianas Salvatorianas que habían utilizado el convento, dijeron a The Associated Press que, según noticias que recibieron, el convento había sido arrasado con excavadoras mientras los residentes estaban evacuados de la zona. El funcionario municipal habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

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La organización benéfica católica francesa L’Oeuvre d’Orient condenó el “acto deliberado de destrucción de un lugar de culto y la destrucción sistemática de viviendas en el sur del Líbano destinada a impedir el regreso de las poblaciones civiles”.

También el lunes, el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, dijo a periodistas que una posible reunión entre el presidente Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Washington no debería verse como una concesión o una pérdida para Líbano.

Trump afirmó el mes pasado que organizaría una reunión entre Aoun y Netanyahu, aunque aún no se ha fijado una fecha. No ha habido confirmación oficial por parte del Líbano de que Aoun asistirá a una reunión de ese tipo con Netanyahu.

Aoun ha estado recibiendo duras críticas en el país por parte de Hezbollah y sus aliados, que se oponen a conversaciones directas con Israel.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo respaldado por Irán disparó cohetes contra el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra Irán.

Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y lanzó una invasión terrestre del sur libanés, capturando decenas de localidades y aldeas a lo largo de la frontera.

Un alto el fuego de 10 días declarado en Washington entró en vigor el 17 de abril. Posteriormente, se extendió por tres semanas.

El Ministerio de Salud del Líbano informó el lunes que la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah ha matado a 2,696 personas y ha herido a 8,264.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.