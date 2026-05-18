La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo como una emergencia de salud pública de interés internacional el brote de la enfermedad del Ébola causado por un virus poco común en el Congo y la vecina Uganda, tras registrarse más de 300 casos sospechosos y 88 muertes.

La OMS indicó que el brote no cumple con los criterios de una emergencia pandémica como la del COVID-19 y recomendó no cerrar las fronteras internacionales.

La organización informó en X que también se confirmó mediante pruebas de laboratorio un caso en Kinshasa, la capital del Congo, ubicada a unos 1,000 kilómetros (620 millas) del epicentro del brote en la provincia oriental de Ituri, lo que sugiere una posible propagación más amplia. Añadió que el paciente había visitado Ituri y que también se han reportado otros casos sospechosos en la provincia de Kivu del Norte, una de las más pobladas del Congo y fronteriza con Ituri.

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El domingo, el gobierno rebelde de Goma, la ciudad más grande del este del Congo, informó en un comunicado que se detectó el primer caso confirmado de Ébola en la ciudad. Según el comunicado, la persona contagiada viajó desde la provincia de Ituri y actualmente se encuentra aislada. Goma fue escenario de una rápida ofensiva rebelde a principios de 2025, y el conflicto entre las fuerzas armadas congoleñas y el grupo paramilitar rebelde M23, respaldado por Ruanda, ha desplazado a cientos de miles de personas.

El Ébola es altamente contagioso y puede transmitirse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que provoca es poco común, pero grave y frecuentemente mortal.

La declaración de emergencia de la OMS busca impulsar a agencias donantes y países a tomar acción. Según los criterios de la organización, esto significa que el evento es grave, existe riesgo de propagación internacional y se requiere una respuesta internacional coordinada.

Es difícil tratar una variante del ébola

Las autoridades sanitarias afirman que el brote actual, confirmado por primera vez el viernes, es causado por el virus Bundibugyo, una variante rara de la enfermedad del ébola que no cuenta con tratamientos ni vacunas aprobadas. Aunque se han producido más de 20 brotes de ébola en el Congo y Uganda, esta es solo la tercera vez que se detecta el virus Bundibugyo.

El Congo concentra todos los casos, excepto dos, ambos reportados en Uganda, según la OMS.

El virus Bundibugyo fue detectado por primera vez en el distrito de Bundibugyo, en Uganda, durante un brote entre 2007 y 2008 que infectó a 149 personas y causó 37 muertes. La segunda vez fue en 2012, en un brote en Isiro, Congo, donde se reportaron 57 casos y 29 muertes.

El doctor Richard Kitenge, jefe de operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, parte del Instituto Nacional de Salud Pública del Congo, llegó recientemente a Ituri. Señaló que, aunque los riesgos pueden ser altos, el Congo ha enfrentado brotes anteriores.

“Hemos manejado suficientes epidemias en el país sin tratamiento. El virus Zaire, que también hemos manejado, no tenía tratamiento en varias epidemias, y no todos murieron”, dijo Kitenge a The Associated Press.