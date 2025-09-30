El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este martes la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés), liderada hasta hoy por Kenia, en una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá.

Según la resolución, la nueva GSF contará con hasta un máximo de 5,500 agentes militares o policiales, asistidos por 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses, según el texto de la resolución al que tuvo acceso EFE.

Las funciones de la nueva misión, que podrá llevarlas a cabo de forma “independiente” o “en cooperación” con las fuerzas haitianas, incluirán “operaciones para neutralizar, aislar o disuadir pandillas que siguen amenazando a la población civil haitiana”.

Sin embargo, esta nueva misión contiene un gran interrogante, y es que no está garantizada su financiación: de hecho, la resolución especifica que “el costo de personal será aportado por contribuciones voluntarias” de los estados que quieran participar.

Tampoco está claro qué países podrían enviar agentes a esta nueva misión, aunque se sabe que Estados Unidos no piensa hacerlo y que está presionando a Canadá para que lo haga y para que eventualmente encabece la misión, según fuentes diplomáticas.