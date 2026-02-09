CARACAS, Venezuela (AP) - La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el lunes que uno de sus aliados más cercanos fue secuestrado horas después de ser liberado de prisión.

El gobierno había excarcelado el domingo a varios destacados miembros de la oposición tras largas detenciones por motivos políticos. Machado dijo en las redes sociales que Juan Pablo Guanipa fue capturado alrededor de la medianoche en un barrio residencial de la capital, Caracas.

“Hombres fuertemente armados, vestidos de paisano, llegaron en cuatro vehículos y se lo llevaron violentamente”, publicó en X. “Exigimos su liberación inmediata”.

Las liberaciones de los opositores se produjeron mientras el gobierno de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, se enfrenta a una creciente presión para que libere a cientos de personas cuyas detenciones hace meses o años se han relacionado con sus actividades políticas. Las liberaciones también se produjeron tras la visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La oficina de prensa del gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios a primera hora del lunes.

Rodríguez fue investida presidenta interina de Venezuela tras la captura el 3 de enero del entonces presidente Nicolás Maduro por militares estadounidenses. Su gobierno comenzó a liberar presos días después.

Algunos de los liberados el domingo se unieron a las familias que esperaban fuera de las prisiones la puesta en libertad de sus seres queridos. Corearon “¡No tenemos miedo! No tenemos miedo!” y marcharon a una corta distancia.

“Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente”, había dicho Guanipa, ex gobernador, a los periodistas horas después de su liberación. “Estoy convencido de que ahora nos toca a todos centrarnos en construir un país libre y democrático”.

Guanipa llevaba más de ocho meses detenido.

La organización Foro Penal, con sede en Venezuela y defensora de los derechos de los presos, confirmó el domingo la liberación de al menos 30 personas.

Además de Guanipa, la organización política de Machado dijo que varios de sus miembros se encontraban entre los liberados, incluida María Oropeza, que retransmitió en directo su detención por funcionarios de inteligencia militar mientras irrumpían en su casa con una palanca. El abogado de Machado, Perkins Rocha, también fue liberado.

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, expresó su profunda preocupación por la desaparición de Guanipa.

“Hasta ahora no tenemos información clara sobre quién se lo ha llevado”, dijo en X. “Esperamos que sea liberado inmediatamente”.

El hijo de Guanipa, Ramón, dijo en las redes sociales que su padre fue “interceptado y secuestrado” por “un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas”. También describió tres vehículos involucrados en la situación.

“Exigimos prueba de vida inmediata y su liberación”, escribió Ramón Guanipa en X.

Guanipa fue detenido a finales de mayo y acusado por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, de participar en un supuesto “grupo terrorista” que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. El hermano de Guanipa, Tomás, rechazó la acusación y dijo que la detención tenía por objeto reprimir la disidencia.

“Pensar diferente no puede ser criminalizado en Venezuela, y hoy, Juan Pablo Guanipa es un preso de conciencia de este régimen”, dijo Tomás Guanipa tras la detención.

El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de presos -una exigencia central de la oposición del país y de organizaciones de derechos humanos con respaldo de Estados Unidos-, pero las familias y los organismos de control de los derechos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, comenzó a debatir la semana pasada un proyecto de ley de amnistía que podría suponer la liberación de cientos de presos. La oposición y las organizaciones no gubernamentales han reaccionado con un cauto optimismo, así como con sugerencias y demandas de más información sobre el contenido de la propuesta.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el viernes un vídeo en Instagram en el que se le veía fuera de un centro de detención en Caracas y afirmaba que “todos” serían liberados a más tardar la próxima semana, una vez que se apruebe el proyecto de ley de amnistía.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.