El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió el jueves que la alianza militar defenderá cada centímetro de su territorio si Rusia ataca a uno de sus miembros, al tiempo que fustigó a Moscú por lanzar un acto de guerra brutal contra Ucrania.

Rusia lanzó una ofensiva amplia contra su vecino, con ataques aéreos o de artillería a varias ciudades y bases. El gobierno ucraniano dijo que tanques y tropas rusas cruzaron la frontera y acusó a Moscú de lanzar una “guerra en regla”.

En declaraciones después de presidir una reunión de emergencia de enviados de la OTAN, Stoltenberg dijo que la alianza de seguridad de 30 naciones seguirá reforzando sus defensas en el flanco oriental cerca de Ucrania y Rusia. Dijo que los presidentes de los países miembros realizarán una reunión cumbre online el viernes.

PUBLICIDAD

“Rusia ha atacado Ucrania. Esto es un acto brutal de guerra. Nuestros pensamientos están con el valiente pueblo de Ucrania”, dijo Stoltenberg a la prensa. “La paz en nuestro continente ha sido destruida. Tenemos ahora una guerra en Europa en una escala y de un tipo que creíamos pertenecía a la historia”.

“La OTAN es la alianza más fuerte de la historia, y que nadie se equivoque, defenderemos a cada aliado contra cualquier ataque a cada pulgada (centímetro) de territorio de la OTAN”, dijo en la sede de la organización en Bruselas. “Un ataque a un aliado provocará una respuesta de toda la alianza”.

Durante la reunión, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia convocaron consultas urgentes bajo el Artículo 4 del Tratado de Washington, el pacto fundacional de la OTAN. Éstas se realizan cuando “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes está amenazada”.

Stoltenberg dijo que la OTAN ha resuelto activar la planificación de emergencia para permitir a los comandantes desplacen sus fuerzas con mayor rapidez. Los enviados acordaron previamente reforzar sus efectivos de aire, mar y tierra en el flanco oriental cerca de Ucrania y Rusia.

“Acorde con la planificación defensiva para proteger a todos los aliados, hemos resuelto tomar medidas adicionales para reforzar la disuasión y la defensa en toda la Alianza”, dijeron los embajadores en un comunicado. “Nuestras medidas siguen siendo preventivas, proporcionales y no escaladoras”.

El presidente lituano Gitanas Nauseda decretó el estado de emergencia y se preveía que el Parlamento aprobaría la medida en las próximas horas.

PUBLICIDAD

La medida, vigente hasta el 10 de marzo, permite un uso más flexible de los fondos estatales de reserva y una mayor protección de la frontera al dar a los guardias fronterizos una mayor autoridad para detener y registrar a personas y vehículos.

Lituania —miembro de la OTAN— tiene fronteras con la región rusa de Kaliningrado hacia el suroeste, Bielorrusia hacia el este, Letonia hacia el norte y Polonia hacia el sur.

Aunque algunos miembros de los 30 de la OTAN están enviando armas, municiones y otros pertrechos a Ucrania, la alianza como organización no lo está haciendo. No lanzará una acción militar en apoyo a Ucrania, que es socio, pero no tiene perspectivas de ser miembro de la alianza.

Sin embargo, Estonia, Letonia y Lituania dijeron en un comunicado que “deberíamos proveer urgentemente al pueblo ucraniano armas, municiones y apoyo militar para que se defienda, así como apoyo económico, financiero y político y ayuda humanitaria”.

“La respuesta más eficaz a la agresión de Rusia es la unidad”, tuiteó la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. “La amplia agresión rusa amenaza al mundo entero y a todos los países de la OTAN”.

La OTAN comenzó a reforzar sus defensas en el noreste de Europa después de que Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea en 2014. Tiene alrededor de 5,000 soldados y equipos estacionados allí, pero esas fuerzas se han reforzado en los últimos meses.

Un primer paso ahora podría ser activar la Fuerza de Respuesta de la OTAN, que puede contar con hasta 40,000 soldados. Una brigada terrestre de despliegue rápido que forma parte de la NRF —compuesta por alrededor de 5,000 soldados y dirigida por Francia junto con Alemania, Polonia, Portugal y España— ya está en alerta máxima.

Algunos miembros de la OTAN también han enviado tropas, aviones y buques de guerra a la región del Mar Negro, cerca de los aliados Bulgaria, Rumania y Turquía. El Pentágono también ha puesto hasta 8.500 tropas estadounidenses en alerta máxima, por lo que estarán preparados para desplegarse si es necesario para tranquilizar a otros aliados.