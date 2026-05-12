Una mujer francesa infectada en el brote mortal de hantavirus en un crucero está gravemente enferma y recibe tratamiento con un pulmón artificial, dijo el martes un médico del hospital de París que la atiende. El brote ha alcanzado ahora un total de 11 casos reportados, de los cuales 9 han sido confirmados.

Tres pasajeros del crucero murieron, incluida una pareja neerlandesa que, según creen las autoridades sanitarias, fueron los primeros en estar expuestos al virus mientras visitaban Sudamérica.

18 Fotos En estos se han registrado casos de ciudadanos infectados por el virus luego de la detección de un brote en el crucero MV Hondius.

La pasajera francesa hospitalizada en París tiene una forma grave de la enfermedad, que le ha causado problemas pulmonares y cardíacos potencialmente mortales, dijo el doctor Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

PUBLICIDAD

Señaló que la mujer está conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, proporcionándole oxígeno y devolviéndola al cuerpo. La esperanza es que el dispositivo alivie suficiente presión sobre los pulmones y el corazón para que tengan algo de tiempo para recuperarse. Lescure lo calificó como “la etapa final de la atención de apoyo”.

Una vez completada la evacuación de todos los pasajeros y de muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navega ahora de regreso a Holanda, donde será limpiado y desinfectado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los casos confirmados y sospechosos solo se han reportado entre los pasajeros o la tripulación del crucero.

29 Fotos En operativo de desembarco realizado en las Islas Canarias, en España.

“Por el momento, no hay indicios de que estemos viendo el inicio de un brote mayor”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. “Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

La persona confirmada más recientemente como infectada es un pasajero español que dio positivo en la prueba de hantavirus tras ser evacuado del barco, anunció el martes el Ministerio de Sanidad de España. El pasajero estaba en cuarentena en un hospital militar de Madrid.

Las autoridades sanitarias dicen que es el primer brote de hantavirus en un crucero. Aunque no existe cura ni vacuna para el hantavirus, la OMS afirma que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

PUBLICIDAD

Argentina enviará expertos

El Ministerio de Salud de Argentina dijo el martes que en los próximos días se enviará un equipo de expertos científicos para investigar el origen del brote.

Una pareja neerlandesa, identificada por la OMS como los primeros pasajeros del crucero infectados con hantavirus, pasó varios meses en Argentina y en países sudamericanos vecinos antes de embarcar en el crucero. El esposo y la esposa murieron posteriormente.

Funcionarios argentinos han dicho que la pareja realizó un tour de observación de aves que incluyó una parada en un vertedero de basura donde podrían haber estado expuestos a roedores portadores de la infección. El ministerio de Salud dijo que su equipo investigará el vertedero y otros lugares que la pareja visitó donde se encuentran ratas conocidas por portar el virus, aunque autoridades locales de la provincia desde donde partió el crucero han cuestionado la teoría de que comenzó allí.

La evacuación del MV Hondius ha concluido

Un total de 87 pasajeros y 35 miembros de la tripulación fueron escoltados del barco a tierra en Tenerife por personal con equipo de protección de cuerpo completo y mascarillas respiratorias, en un esfuerzo cuidadosamente coreografiado que terminó el lunes por la noche.

Dos aviones llegaron durante la noche a la ciudad neerlandesa de Eindhoven, en el sur del país, transportando a ciudadanos neerlandeses, así como a pasajeros de Australia y Nueva Zelanda y a miembros filipinos de la tripulación. Todos fueron puestos en cuarentena, según el gobierno neerlandés.

Algunos miembros de la tripulación permanecieron a bordo del barco y pusieron rumbo a la ciudad portuaria neerlandesa de Rotterdam, dijo la empresa operadora del barco, Oceanwide Expeditions.

PUBLICIDAD

El hantavirus suele propagarse a partir de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero el virus de los Andes, detectado en el brote del crucero, podría ser capaz de propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas —que pueden incluir fiebre, escalofríos y dolores musculares— suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Tedros, jefe de la OMS, ha aconsejado que los pasajeros que regresen permanezcan en cuarentena, ya sea en sus hogares o en otras instalaciones, durante 42 días. Añadió que la OMS no puede imponer sus orientaciones y que distintos países pueden gestionar de diferentes maneras el seguimiento de los pasajeros sin síntomas.

Personal de hospital holandés en cuarentena

Doce empleados de un hospital neerlandés donde se trata a un pasajero del Hondius tienen que guardar cuarentena durante seis semanas tras manipular incorrectamente fluidos corporales, informó el Centro Médico Universitario Radboud en un comunicado el lunes por la noche.

“El riesgo de infección es bajo”, dijo el hospital, pero exigía que la docena de empleados entrara en cuarentena preventiva como “precaución”.

El hospital de la ciudad oriental de Nimega recibió la semana pasada a un pasajero de uno de los vuelos de evacuación que aterrizaron en Holanda y desde entonces la persona ha dado positivo en la prueba de hantavirus.

La sangre y la orina del paciente deberían haberse manipulado “de acuerdo con un procedimiento más estricto”, dijo el hospital.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.