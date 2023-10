Un adolescente israelí-estadounidense sobrevivió a un ataque de combatientes de Hamás contra su casa el fin de semana después de que sus padres lo protegieran de los disparos, pero ellos murieron durante el ataque.

La familia vivía en un kibutz del sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza. Tuvieron menos de un minuto para ponerse a salvo tras ser alertados del ataque.

Cuando los atacantes invadieron su casa, se metieron en una pequeña habitación destinada a protegerlos de los ataques con cohetes. A Shlomi Mathias le volaron el brazo al intentar impedir que los combatientes entraran en la habitación, según sus familiares. Mientras los combatientes disparaban contra la habitación, Debbie Mathias gritó a su hijo Rotem que se agachara. Entonces la mataron a tiros; la bala la atravesó y le alcanzó en el estómago.

Rotem Mathias, de 16 años, se tumbó debajo de su madre y se hizo el muerto durante unos 30 minutos antes de correr a refugiarse debajo de una cama y finalmente, esconderse bajo una manta en el lavadero contiguo, según dijeron sus familiares a The Associated Press. En dos ocasiones, Rotem Mathias consiguió eludir a los combatientes -algunos de ellos riéndose- antes de ser rescatado por soldados israelíes.

“Lo último que dijo mi padre es que había perdido el brazo. Luego mi madre murió encima de mí”, dijo Rotem Mathias a ABC News en una entrevista desde el hospital donde estaba siendo tratado por heridas de bala y metralla. Fue dado de alta el martes.

“Simplemente detuve mi respiración. La bajé todo lo que pude. No me moví y estaba aterrorizado”, dijo. “No hice ningún ruido. Recé a cualquier dios. No me importaba qué dios. Sólo recé a un dios para que no me encontraran”.

El calvario de la familia se desarrolló en un chat de grupo a primera hora de la mañana del sábado, comenzando con el mensaje de la pareja de que habían oído voces en árabe, rotura de cristales y disparos. Luego se quedaron en silencio durante 20 minutos antes de que Rotem Mathias respondiera: “Mamá y papá están muertos, lo siento. Pide ayuda”.

Durante las 10 horas siguientes, los familiares, entre ellos el cuñado de Deborah Mathias, Eran Shani, su mujer y sus hijas, apoyaron a Rotem. En un momento dado, consiguieron que un médico se uniera a la llamada para hablar con Rotem Mathias de lo que estaba pasando y de su nivel de hemorragia, para evaluar la situación.

Shani contó a AP que su mujer, psicoterapeuta, intentó calmar a Rotem durante “muchas horas antes de que llegaran los soldados. Estaba sangrando. Se rindió varias veces. No sabía si iba a sobrevivir o no”.

Mientras tanto, las otras dos hijas de los Mathias, Shir, de 21 años, y Shakked, de 19, se escondían por separado en sus propias habitaciones seguras del kibbutz, a pocos minutos de sus padres. Recibieron un mensaje de su madre diciendo que había combatientes en el kibbutz y que no debían “abrir la puerta”.

“Lo único que oíamos eran disparos, gritos, bombas y coches que explotaban”, cuenta Shir Mathias, que recuerda cómo se escondió durante más de 12 horas hasta que ambas hermanas fueron rescatadas por los soldados.

“Es como si cerraras los ojos y pensaras que estás en una sala de cine. Luego abres los ojos y te das cuenta: Estoy en mi habitación. Estoy en mi casa. Esto es real”, dijo a AP. “Podíamos oír misiles volando hacia abajo. Podíamos oírlos silbar y explotar. Era una locura. Nunca había oído nada igual. Era aterrador”.

Cuando oscureció, Shakked Mathias fue en busca de su hermana.

“Preparé una bolsa lo más silenciosamente que pude, corrí al apartamento de mi hermana y llamé a su puerta. Pensó que era una terrorista. La llamé por su nombre y me abrió”, cuenta Shakked Mathias. “A partir de ese momento, estuvimos juntos. Y lo primero que le pregunté fue: ¿Crees que mamá y papá están muertos? ¿Crees que nuestro hermano está bien?”.

Estuvieron a punto de ser sorprendidos por combatientes de Hamás que llamaron a su puerta y alumbraron el interior con una linterna. Cuando los combatientes se marcharon, Shir Mathias empezó a llamar frenéticamente a todo el que pudo antes de ponerse en contacto con un soldado que acudió a su casa.

El ataque se produjo horas después de que la familia se reuniera para celebrar la festividad judía de Sucot. Las hermanas recordaban una velada festiva que incluía música, ya que sus padres eran músicos.

Shlomi Mathias era profesor de música; Debbie Mathias, cantante y compositora. Sus padres estaban nostálgicos, hablando de cómo se conocieron.

La familia regresó al kibbutz, y Shir Mathias recuerda que su madre le dijo que se lo pasara bien el sábado, ya que tenían previsto asistir a un concierto de Bruno Mars en Tel Aviv. Su padre ayudó a comprobar el aceite del coche.

“Antes de irme a casa, mamá me dijo: `Adiós. Diviértete mañana”, cuenta Shir Mathias. “Yo le dije: `Gracias, te quiero’. La abracé y abracé a mi padre”. Horas después, se habían ido.