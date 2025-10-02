Luego que causara furor en las redes tras profetizar que el regreso de Cristo por segunda vez a la tierra, evento que entre las huestes religiosas se conoce como “el rapto de la iglesia”, sería el 23 o 24 de septiembre, el pastor sudafricano Joshua Mhlakela ha establecido una nueva fecha para el evento y aseguró que el fallo de su profecía se debió a un “descuido”, según reseño la publicación en línea “The South African”.

El rapto ocurrirá “en unos días”

En un video en el canal de YouTube Centtwinz TV, Mhlakela rompió el silencio tras su fallida profecía y defendió lo que catalogó como su “mensaje de Dios”. Añadió que los cálculos para hacer la profecía se basaron en el calendario juliano, que tiene 13 días de diferencia del calendario gregoriano, que es el que se utiliza comúnmente. De acuerdo a esas discrepancias, según el religioso, las trompetas sonarán el 7 u 8 de octubre. “El 7 y 8 de octubre es la verdadera Fiesta de las Trompetas. Estoy mil millones por ciento seguro”, afirmó Mhlakela.

El pastor aseguró que le cuestionó a Dios su error y que éste le contestó “Dentro de unos días, llevaré a mi iglesia en el rapto”. Añadió sin embargo que Jesús utilizó el calendario juliano cuando le dio la revelación. “Por eso no tenía sentido para mí por qué el Rapto nunca ocurrió. El retraso tenía que cumplirse… Mantén la lámpara encendida. Que el fuego de la fe en ti no se apague”.

Cantante cristiano se disculpa por sus predicciones

The South African también reseño que el cantante de música góspel africano Danie Botha pidió disculpas a sus fanáticos y seguidores después de que él también predijera que el “Rapto” ocurriría esta semana.

El cantante, quien dijo que su profecía le fue revelada por Dios mismo, afirmó que está “decepcionado y con el corazón roto”. “Lo siento mucho”, dijo el cantante, quien aseguró que ha sufrido pérdidas financieras debido a la situación.

