Nueva York. Tras verse obligado a facturar su premio de la Academia en un vuelo transatlántico, el Oscar del reciente ganador Pavel Talankin desapareció antes de que una compañía aérea lo localizara dos días después.

Talankin, que codirigió el ganador del mejor documental “Mr. Nobody Against Putin”, no esperaba tener que facturar su estatuilla en un vuelo del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con destino a Fráncfort (Alemania) el miércoles. Pero un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte le dijo que no podía subir a bordo.

“En el aeropuerto, un agente de la TSA le paró y le dijo que el Oscar podía usarse como arma”, explicó el jueves por la noche el codirector de Talankin, David Borenstein, en un post en Instagram.

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“Pavel no tenía bolsa para facturarlo, así que la TSA metió el Oscar en una caja y lo envió al fondo del avión”, añadió Borenstein. “Nunca llegó a Fráncfort”.

Después de que el anuncio de Borenstein provocara una protesta internacional, la compañía aérea Lufthansa declaró el viernes que había encontrado el Oscar perdido.

“Podemos confirmar que la estatua del Oscar ya ha sido localizada y está a salvo a nuestro cuidado en Frankfurt”, dijo la aerolínea en un comunicado. “Estamos en contacto directo con el huésped para organizar su devolución personal lo antes posible. Lamentamos sinceramente las molestias causadas y hemos pedido disculpas al propietario.”

Lufthansa añadió que “se está llevando a cabo una revisión interna de las circunstancias”.

En marzo, “Mr. Nobody Against Putin” ganó el Oscar al mejor documental, y el discurso de aceptación de Talankin y Borenstein proporcionó uno de los momentos más memorables de la ceremonia.

Talankin -el “Sr. Nadie” de la película- era profesor y director de actividades en una escuela de un pequeño pueblo de Rusia que grabó en vídeo las clases, cánticos y canciones de sus alumnos promoviendo la guerra de Putin en Ucrania. Sacó sus discos duros del país para colaborar con Borenstein, que vive y trabaja en Copenhague (Dinamarca).

Talankin, hablando en ruso a través de un traductor, dijo desde el escenario: “En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, detengan todas estas guerras ahora”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.