Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro instó el martes a su homólogo estadounidense Donald Trump a devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en tribunales de su país natal.

“Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, dijo Petro en un discurso oficial en Bogotá. “¿Por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea”, agregó.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flórez, en su residencia en Caracas el 3 de enero en una incursión militar y luego los trasladó a Nueva York para procesarlos por cargos de tráfico de drogas.

“A nadie se le occurre, con dos dedos de frente, bombardear la patria de (Simón) Bolívar... desconociendo la herida in aeternum (eterna) que van a producir, no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad, porque ningún joven ni muchacha de Latinoamérica se le va a olvidar que cayeron misiles en la tierra de Bolívar”, agregó Petro en un discurso dado horas más tarde.

El gobierno del presidente Trump ha defendido sus acciones militares como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” para detener a Maduro. En el tribunal, Maduro se refirió a lo sucedido como un secuestro y se declaró prisionero de guerra.

Tras la captura de Maduro, Petro calificó el hecho como un “secuestro”, porque se realizó a su juicio “sin base legal” y contra la soberanía de Venezuela.

Petro y Trump han tenido una tensa relación desde que éste último regresó al poder. El despliegue militar estadounidense en el Caribe ha estado entre los desacuerdos, junto a la política migratoria, las acciones bélicas en la franja de Gaza y la estrategia antinarcóticos.

Se espera que Trump reciba a Petro en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero, en un intento por desescalar la tensión y mejorar las relaciones bilaterales.

“Ya sabremos el 3 de febrero, que es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad... espero hacer un pacto por la vida”, dijo Petro sin detallar qué le propondrá a Trump.

Petro ha insistido en que le deben ser retiradas las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a él y a la primera dama, Verónica Alcocer, por presuntos vínculos con el narcotráfico que les han generado fuertes restricciones financieras.

El mandatario aseguró que Alcocer fue sancionada injustamente luego de que le dieran a Trump versiones falsas que indicaban que el gobierno de Maduro le había entregado “decenas de millones de dólares”, para servir de intermediaria. “No he recibido un peso de Maduro, porque yo no creía en Maduro”, afirmó Petro.