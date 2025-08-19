ABUJA, Nigeria. Hombres armados atacaron una mezquita en el noroeste de Nigeria el martes por la mañana, matando al menos a 13 personas durante las oraciones matutinas, según informaron las autoridades locales.

Nadie reivindicó inmediatamente la autoría del ataque en la localidad de Unguwan Mantau, en el estado de Katsina, pero este tipo de ataques son habituales en las regiones noroeste y centro-norte de Nigeria, donde los pastores y agricultores locales suelen enfrentarse por el acceso limitado a la tierra y al agua.

Los ataques han causado decenas de muertos y heridos: el mes pasado, un ataque en el centro-norte de Nigeria se cobró la vida de 150 personas. El prolongado conflicto se ha vuelto más mortífero en los últimos años, y las autoridades y los analistas advierten de que cada vez más pastores están tomando las armas.

El comisionado del estado, Nasir Mu’azu, dijo que el ejército y la policía se han desplegado en la zona de Unguwan Mantau para evitar nuevos ataques, y añadió que los hombres armados suelen esconderse entre los cultivos de las granjas durante la temporada de lluvias para llevar a cabo asaltos a las comunidades.

Añadió que el ataque a la mezquita fue probablemente una represalia por una acción de los habitantes de Unguwan Mantau, que durante el fin de semana emboscaron y mataron a varios de los hombres armados de la zona.

Decenas de grupos armados también aprovechan la limitada presencia de las fuerzas de seguridad en las regiones ricas en minerales de Nigeria para llevar a cabo ataques contra pueblos y a lo largo de las principales carreteras.

Los agricultores acusan a los pastores, en su mayoría de origen fulani, de pastar su ganado en sus granjas y destruir sus productos. Los pastores insisten en que las tierras son rutas de pastoreo que fueron respaldadas por primera vez por la ley en 1965, cinco años después de que el país obtuviera su independencia.

Aparte del conflicto entre las comunidades agrícolas y ganaderas, Nigeria está luchando por contener una insurgencia contra Boko Haram en el noreste, donde, según las Naciones Unidas, han muerto unos 35 000 civiles y más de 2 millones han sido desplazados.