Kabul. Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el lunes el norte de Afganistán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. De momento no había informes de daños.

El epicentro del sismo se ubicó a 14 millas al oeste-suroeste de la localidad de Kholm, a una profundidad de 28 kilómetros. El USGS (siglas en inglés del Servicio Geológico) informó que ocurrió a las 12:59 de la mañana, hora local.

Un terremoto de magnitud 6.0 el 31 de agosto de 2025 en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, causó la muerte de más de 2,200 personas. El 7 de octubre de 2023, un sismo de magnitud 6,3, al que siguieron fuertes réplicas dejó al menos 4,000 fallecidos, según el gobierno talibán.