Roma. Un artefacto explosivo detonó bajo el auto de uno de los periodistas de investigación más relevantes de Italia cuando estaba estacionado frente a su casa, lo que provocó la condena de la primera ministra Giorgia Meloni y de otros el viernes. Nadie resultó herido.

La explosión, que ocurrió la noche el jueves y estaba dirigida a Sigfrido Ranucci, conductor principal de la serie de investigación Report de la televisora estatal RAI3, se registró en el octavo aniversario del asesinato con coche bomba de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia.

Report, el programa de investigación, señaló que la explosión fue tan potente que pudo haber matado a cualquiera que pasara por allí. Ranucci acababa de regresar a casa en ese momento y su hija había pasado por allí media hora antes, dijo Report en un comunicado. La explosión destruyó el auto, causó daños a un segundo vehículo de la familia y a la puerta principal de la casa de Ranucci en Pomezia, al sur de Roma.

Policías, bomberos y equipos forenses acudieron al lugar, y magistrados del distrito de Roma de la policía antimafia investigaban el incidente, según el informe. Un vídeo grabado por Ranucci, quien ha estado bajo protección policial desde 2021 debido a sus rigurosas investigaciones, mostró los restos destrozados de los autos y la puerta.

El periodista de investigación Sigfrido Ranucci saluda desde un balcón en la sede de la televisión estatal RAI, horas después de que un artefacto explosivo detonara bajo su coche en Pomezia, a las afueras de Roma, el viernes, 17 de octubre. (Cecilia Fabiano/LaPresse vía AP) ( Cecilia Fabiano )

Meloni expresó su solidaridad con Ranucci y condenó lo que calificó como “el grave acto de intimidación que ha sufrido”.

“La libertad y la independencia de la información son valores esenciales de nuestras democracias, que continuaremos defendiendo”, señaló la mandataria en un comunicado.

En comentarios a periodistas fuera de las oficinas de RAI, Ranucci dijo que la explosión fue una “escalada” de lo que él describió como dos años de amenazas que creía estaban relacionadas con las investigaciones de Report sobre los vínculos entre la Cosa Nostra, la ‘ndrangheta y grupos delictivos de ultraderecha y notables asesinatos de la Mafia en el pasado.

Cuando se le preguntó si la explosión tendrá un efecto amedrentador en el trabajo de Report, respondió que sus colegas están acostumbrados a trabajar en condiciones difíciles.

“Quien piense que puede condicionar el trabajo de Report haciendo algo así obtendrá el efecto contrario”, dijo. “Lo único que esto hace es tal vez hacernos perder algo de tiempo”.

Sindicatos de periodistas italianos, políticos y otros también expresaron su solidaridad.

Report es uno de los pocos programas de investigación en la televisión italiana y suele revelar noticias que implican a políticos importantes, líderes empresariales y figuras públicas. Esta semana, Ranucci fue absuelto en el último caso de difamación al que se ha enfrentado por una de las historias de Report.

La explosión ocurrió en el octavo aniversario del asesinato el 16 de octubre de 2017 de Caruana Galizia, quien escribió extensamente sobre la corrupción en círculos políticos y empresariales en Malta. Al igual que Ranucci, ella enfrentó docenas de demandas por difamación destinadas a silenciar su reportaje.

Dos hombres fueron condenados a cadena perpetua a principios de este año tras ser declarados culpables de complicidad en el asesinato. Otras dos personas se declararon culpables en 2022 de cometer el asesinato y fueron condenadas a 40 años de prisión.