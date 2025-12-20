Por medio de las redes sociales se viralizó un vídeo en cual se observa a un hombre disfrazado de papá Noel ser detenido por un agente de tránsito en México.

“¿Sabe por qué lo paro?”, preguntó el agente. La interrogativa dejó al hombre vestido de papá Noel se asustó demasiado, pensando que le pondrán una multa.

Aunque “Santa Claus” no respondió, su cara puso en duda si realmente cometió alguna infracción. Pero, su rostro cambió completamente cuando el oficial le dijo: “Porque no me trajo la bicicleta cuando estaba chiquito, señor.”

El hombre que va caracterizado coloca una cara de felicidad y expresó “no me asuste señor”, mientras que el agente de tránsito lo felicitó por su parecido al personaje: “Es que es igualito señor, disculpe, disculpe”.

Al finalizar el vídeo, el policía lo dejó ir sin ponerle ninguna multa, pues todo se trató de una broma. Pero, en las redes sociales los comentarios no perdonaron a “papá Noel”.

“A mí nunca me trajo mi casa de muñecas”, “reclámale porque no me trajo la Barbie que quería”, “¿cómo que Santa ya no viaja en trineo?”