PARÍS. Un hombre que empuñaba un cuchillo intentó atacar a la policía durante una ceremonia bajo el monumento del Arco del Triunfo en París el viernes, y un agente le disparó y lo hirió, informaron las autoridades.

El agresor se abalanzó contra un agente que protegía la ceremonia de reencendido de la llama eterna en honor a los soldados desconocidos en el monumento de la época napoleónica, indicó un funcionario policial. Añadió que otro agente disparó al atacante, quien fue hospitalizado.

Nadie más resultó lastimado en el incidente, dijo la fuente a The Associated Press.

La fiscalía antiterrorista de Francia señaló que está investigando el caso y envió a un investigador al lugar.

El Arco del Triunfo es uno de los sitios más famosos de París y se alza en lo alto de la concurrida avenida de los Campos Elíseos.

Una gran presencia policial era visible el viernes por la noche cerca del monumento, que estaba cerrado al público. La rotonda de tráfico que rodea el Arco del Triunfo permaneció abierta a los vehículos.

La estación de metro cercana fue cerrada por razones de seguridad a petición de la policía, informó el operador de transporte público de París RATP.

De momento no se dispone de más detalles.