La policía israelí impidió a los líderes católicos entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar misa en la festividad cristiana del Domingo de Ramos por primera vez en siglos, dijo el Patriarcado Latino el domingo.

17 Fotos Las grandes plazas carecen de las típicas aglomeraciones de fieles y turistas.

Los principales lugares santos de Jerusalén permanecen cerrados debido a la actual guerra con Irán, incluida la iglesia, ya que la ciudad ha sido objeto de frecuentes disparos de misiles iraníes.

La Iglesia católica calificó la decisión policial de “medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada”. Impidió a dos de los principales líderes religiosos de la Iglesia, entre ellos el cardenal Pierbattista Pizzaballa y el jefe del Custodio en Tierra Santa, celebrar el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que fue crucificado Jesús.

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El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y da inicio a las conmemoraciones de Semana Santa para los cristianos que siguen el calendario latino, que culminan con la Pascua el próximo domingo.

La policía israelí comunicó el sábado a la Iglesia católica que no podría celebrarse misa el Domingo de Ramos por motivos de seguridad, la falta de acceso para vehículos de emergencia en las estrechas callejuelas de la Ciudad Vieja y la falta de refugios adecuados.

Sin embargo, el Patriarcado Latino dijo que la Iglesia del Santo Sepulcro ha estado celebrando misas que no están abiertas al público desde que comenzó la guerra de Irán el 28 de febrero, y no estaba claro por qué la misa del domingo y el acceso de los dos sacerdotes era diferente.

“Es un día muy, muy sagrado para los cristianos y, en nuestra opinión, no había justificación para tal decisión o tal acción”, declaró Farid Jubran, portavoz del Patriarcado Latino de Jerusalén.

Jubran dijo que la iglesia había solicitado permiso a la policía para que unos pocos líderes religiosos entraran en la iglesia para celebrar una misa privada el domingo, no una abierta al público. El Patriarcado dijo que la decisión impedía la libertad de culto y el statu quo en Jerusalén.

La tradicional procesión del Domingo de Ramos suele ver a decenas de miles de cristianos de todo el mundo caminar desde el Monte de los Olivos por las estrechas y empinadas calles hacia la Ciudad Vieja, agitando palmas y cantando.

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El Patriarcado canceló la tradicional procesión la semana pasada por motivos de seguridad, y ha celebrado misas limitadas a menos de 50 fieles en cumplimiento de las directrices del ejército israelí para los civiles.

Pizzaballa celebró la misa en el cercano monasterio de San Salvador, una altísima iglesia de mármol situada junto a una escuela de música subterránea que el ejército israelí considera un refugio seguro. Más tarde, el domingo, Pizzaballa celebró una oración por la paz en el santuario Dominus Flevit del Monte de los Olivos, pero mantuvo su homilía centrada en Jesús y no mencionó el incidente de la mañana.

El Papa León XIV, al final de la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, rezó por todos los cristianos de Oriente Medio que, según dijo, viven un conflicto “atroz”. Dijo que “en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, aunque no dio más detalles.

El portavoz del Vaticano no respondió inmediatamente cuando se le pidió que comentara el incidente de Jerusalén.

Italia condena la decisión

Italia protestó formalmente por el incidente ante las autoridades israelíes. La primera ministra Giorgia Meloni declaró que la acción policial “constituye una ofensa no sólo contra los creyentes, sino contra toda comunidad que reconozca la libertad religiosa.”

“La Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén es un lugar sagrado del cristianismo, y como tal debe ser preservado y protegido para la celebración de ritos sagrados”, dijo Meloni. “Impedir la entrada al Patriarca de Jerusalén y al Custodio de Tierra Santa, especialmente en una solemnidad central para la fe como el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no sólo contra los creyentes, sino contra toda comunidad que reconozca la libertad religiosa.”

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El gobierno conservador de Meloni trató de mantener una postura equilibrada con Israel durante la guerra de Gaza, apoyando el derecho de Israel a la defensa pero condenando el peaje causado a los palestinos.

El dirigente italiano también ha dicho que Italia no participará en la guerra de Irán, al tiempo que afirmaba que no se puede permitir que la República Islámica posea armas nucleares.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, dio instrucciones al embajador de Italia en Israel para que transmitiera la protesta “y reafirmara el compromiso de Italia con la protección de la libertad religiosa en todo momento y circunstancia.”

Además, Tajani convocó al embajador israelí en Italia a una reunión el lunes en el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano para pedir aclaraciones sobre la decisión.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.