Saber exactamente cuándo llegará Santa Claus es la mayor intriga infantil cada Navidad.

Afortunadamente, el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por sus siglas en inglés) facilita esta tarea y ofrece un seguimiento en tiempo real del recorrido de Papá Noel este 24 de diciembre, para que las familias puedan monitorear la entrega de regalos minuto a minuto.

Como seguir en vivo la ruta de Santa tracker en 2025

La aventura comienza puntualmente hoy, 24 de diciembre, a las 4.00 hs (tiempo del Este de EE.UU). A partir de este momento, las familias pueden seguir la ruta de Santa en NoradSanta.org o mediante la aplicación móvil.

PUBLICIDAD

Para aquellos que prefieren un contacto más directo, desde las 6.00 hs, el centro de operaciones habilita la línea gratuita 1-877-HI-NORAD, para dar información en tiempo real sobre el paradero de Papá Noel.

El despliegue tecnológico es total: radares y satélites trabajan en conjunto para ofrecer actualizaciones constantes en redes sociales, y garantizar que el rastro del trineo no se pierda en ningún lugar del mundo.

Así es la ruta que sigue Santa Claus para entregar regalos

El itinerario de Papá Noel sigue un patrón constante: despega en el Pacífico y saluda primero a los niños de Oceanía. A medida que el reloj avanza, su trineo recorre Asia y África, salta hacia Europa y finalmente atraviesa el Atlántico para repartir regalos en Norteamérica y Latinoamérica.

“Santa toma decisiones en tiempo real sobre su itinerario, pero siempre se asegura de visitar cada hogar donde los niños estén dormidos. Si algún niño está despierto, Santa continúa su camino y regresa más tarde, cuando todo esté en calma”, explican desde NORAD.

La llamada a NORAD que inició la tradición de rastrear a Santa Claus

Lo que hoy se conoce como una tradición tecnológica global nació de un error de imprenta. En 1955, un niño que buscaba hablar con Santa Claus marcó un número incorrecto que aparecía en un anuncio, y en lugar del Polo Norte, contactó directamente con el CONAD (predecesor del NORAD), indicó la agencia en su página oficial.

El coronel Harry Shoup rápidamente calmó al pequeño al asegurarle que no tenía nada de que preocuparse, ya que él y su equipo se encargarían de brindarle la seguridad necesaria a Santa Claus para que realizara su recorrido sin complicaciones. Desde entonces, año con año se aseguran de hacerlo.

PUBLICIDAD

Hoy, gracias a una red de voluntarios y colaboradores, lo que fue un accidente se convirtió en el programa de relaciones públicas más grande del Departamento de Defensa, y atiende a millones de personas de más de 200 países cada Nochebuena.

Cómo puede Papá Noel viajar alrededor del mundo en 24 horas

Según los datos recopilados por el NORAD, la duración que se percibe del trayecto de Santa Claus es relativa. Los informes indican que, para cumplir con la distribución global de obsequios, Santa opera en una dimensión temporal distinta a la humana.

Lo que los seres humanos cronometran como un ciclo de 24 horas, para Papá Noel representa un periodo mucho más extenso. La conclusión técnica es que Santa se desenvuelve en un continuo espacio-temporal propio, para optimizar su rendimiento y alcanzar cada rincón del planeta.

Aunque esta misión es festiva, el NORAD es en realidad una organización binacional entre Estados Unidos y Canadá responsable de la defensa integral de los cielos Norteamérica. La entidad utiliza su red de radares y satélites para detectar cualquier objeto en el espacio aéreo, destacan desde su sitio web.

Si bien su función principal es emitir alertas contra ataques de misiles o aviones para la seguridad nacional, aprovechan este sistema de monitoreo para localizar a Santa Claus y asegurar su recorrido por el continente.