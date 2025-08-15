Son muchas las historias de intolerancia que de forma frecuente terminan en tragedia y cobran gran importancia en redes sociales, donde buscan generar conciencia.

La Policía Nacional de Colombia ha informado que uno de cada dos colombianos asesinados pierde la vida durante peleas, que generalmente son ocasionadas por discusiones y agresiones físicas.

Recientemente, se conoció de un caso de intolerancia que cobró la vida de un hombre de una fundación en el barrio Prado, en el centro de Medellín. Según reportan los medios de comunicación locales, la tragedia habría sido desencadenada por un chisme.

Se sabe que el hecho se registró en una fundación que se dedica a ayudar a personas con problemas de drogadicción y habitantes en condición de calle.

La víctima fue Ramón Eliecer Roldán Rondón, de 45 años de edad, y según el informe de las autoridades, compartía habitación y entabló una amistad con su agresor, identificado como Diego Alejandro Galeano Cardona.

Los dirigentes de la fundación relataron a las autoridades que ellos habían construido una confianza y se contaban cosas de su vida o de las actividades que realizaban cuando tenían permiso de salir a la calle, donde la fundación les entregaba 10,000 pesos ($2.49, aproximadamente) para que pudieran comprar elementos de aseo personal, esto como parte del proceso de recuperación.

El conflicto entre los hombres se habría registrado luego de que Diego Alejandro Galeano acusara a su amigo ante las directivas de la fundación, asegurando que se había escapado del lugar saltando una reja.

Reportan que, debido a la acusación, Ramón Eliecer Roldán, de 45 años, fue sancionado con castigos por comportamiento indebido, pero tiempo después se enteró de que presuntamente su compañero de habitación había revelado la situación, haciendo que tomara la decisión de confrontarlo.

En medio de la discusión, Diego Alejandro Galeano habría desenfundado un arma blanca e hirió a Ramón Eliecer Roldán en varias oportunidades, aunque el hombre fue atendido de inmediato y trasladado de urgencia a la Clínica Ces, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

La Secretaría de Seguridad de Medellín informó que los dos implicados en la riña tenían anotaciones en el sistema judicial por delitos como porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurto calificado.

Asimismo, revelaron que Diego Alejandro Galeano Cardona fue capturado y será imputado por el crimen de homicidio doloso, lo que fue reafirmado por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia.