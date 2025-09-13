Un potente terremoto de magnitud 7.4 ocurrió temprano el sábado cerca de la costa este de la región de Kamchatka en Rusia, informó el Servicio Geológico de EE. UU (USGS).

El epicentro del terremoto estuvo a 111.7 kilómetros (69.3 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, y tuvo una profundidad de 39 kms, según el USGS.

La Península de Kamchatka en Rusia fue golpeada por cinco potentes terremotos - el más grande con una magnitud de 7.4 - el 20 de julio de 2025.